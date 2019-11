Fonte : blogo

(Di domenica 10 novembre 2019) Tra l'ex Ministro dell'Interno Matteoe l'attuale Ministro dell'Economia Robertonon corre buon sangue e già in passato i due si erano scontrati a distanza. Nelle ultime ore il titolare del MEF è tornato a parlare del leader della Lega come di un soggetto che rischia di destabilizzare i.A margine dell'Eurogruppo e dell'Ecofin,ha spiegato che "gli investitori non vogliono sentir parlare della possibilità di un ritorno di chi, come, tifa per Vox e ha messo in discussione l'ancoraggio europeo dell'Italia".L'Italia, secondo, crescerà più del previsto nei prossimi mesi, ma è necessario che dalla maggioranza continuino ad arrivare segnali di stabilità, proprio perché lo spauracchio di un ritorno alle urne, e il possibile trionfo di Matteo, scoraggerebbe gli investitori.Questo anche alla luce di quanto accaduto nei 14 mesi del ...

repubblica : Gualtieri: i mercati temono l’idea che torni Salvini - repubblica : Oggi su Rep: ???? Gualtieri: i mercati temono l’idea che torni Salvini [dal nostro corrispondente ALBERTO D'ARGENIO] - maribose61 : RT @CesareSacchetti: Gualtieri, ministro dell'Economia:'gli investitori non vogliono sentir parlare della possibilità di un ritorno di Salv… -