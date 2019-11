Andrea Roncato | confessione hot | «Ho avuto una storia con Moana Pozzi | fu lei a chiedermi

Andrea Roncato senza freni. Ho avuto una relazione con Moana Pozzi : Per il mondo dello spettacolo italiano, gli anni ’80 hanno rappresentato un momento di grande espansione per la "cultura pop". Fra cinema e tv, quel periodo così florido è rimasto un ricordo cristallizzato nel tempo. Come ha ammesso lo stesso Andrea Roncato in una recente intervista. Intervenuto alla trasmissione radiofonica "I Lunatici", l’attore e il comico di molte commedie made in Italy, si lascia andare al suono ricordi. E una sua ...

“Ho avuto una relazione con Moana Pozzi - voleva sapere come fossi a letto” : Andrea Roncato si racconta senza filtri : Andrea Roncato è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. Roncato ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua vita e sulla sua carriera: “Ho avuto una storia con Moana Pozzi quando ancora non faceva la pornodiva. Ci siamo conosciuti sul set di ‘Pompieri’. Non l’ho ...

Andrea Roncato e Stefania Orlando - l’incontro negli studi tv : si sarebbero chiusi in camerino : Secondo le ultime indiscrezioni, pare che negli studi televisivi ci sia stato un importante incontro tra due ex coniugi, Andrea Roncato e Stefania Orlando, che dopo il matrimonio di lui non avevano più avuto modo di parlarsi. Attraverso le pagine del settimanale Spy, nella rubrica Il Ficcanaso, si legge che i due artisti abbiano avuto modo di confrontarsi dopo anni grazie ad un incontro avvenuto in maniera del tutto casuale. Chi ha assistito a ...

Andrea Roncato : Misi di nascosto un oggetto nella bara di mia madre : Nel corso della lunga intervista concessa a Io e te, l'attore Andrea Roncato è apparso visibilmente commosso quando ha ricordato i suoi genitori. L'attore Andrea Roncato si è raccontato a 360° sulla sua vita privata e sulla carriera, nel corso della sua ultima intervista concessa al programma Io e Te. Nello studio del format condotto da Pierluigi Diaco su Rai 1, l'attore ha confidato di aver raggiunto il successo come interprete dopo ...