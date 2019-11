Uccide la madre a pugni | arrestato 48enne a Ragusa

Ragusa - figlio Uccide l'anziana madre a pugni : arrestato : Avrebbe ucciso a pugni la madre al culmine di una lite per futili motivi, ma è stato arrestato oggi dai carabinieri di Ragusa. I militari hanno eseguito stamane un provvedimento cautelare in...

Usa - madre appena divorziata dal marito Uccide i suoi tre figli piccoli : Un brutto omicidio-suicidio è avvenuto martedì 29 ottobre in Texas, negli Stati Uniti, precisamente a Deer Park. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale, pare che una donna, Ashley Auzenne, di 39 anni, abbia ucciso i suoi tre figli di sette, nove e undici anni per poi togliersi la vita a sua volta. La donna avrebbe ucciso gli infanti con una pistola, poi avrebbe rivolto l'arma contro se stessa. Dalle indiscrezioni che giungono dagli ...

Madre di 38 anni Uccide le figlie di sei e dieci anni. Un amico di famiglia : “Erano inseparabili” : Ha ucciso le sue figlie, di sei e dieci anni. “Milka Djurasovic, di 38 anni, è stata accusata di due casi di omicidio” hanno confermato gli investigatori in una dichiarazione rilasciata oggi alla stampa australiana. E stando a PerthNow i corpi delle due bambine sono stati rinvenuti giovedì 25 ottobre nella loro abitazione a Perth. La donna, infermiera, è di origine bosniache. “Le due sorelle erano inseparabili e solo pochi mesi fa, ...

Australia - madre Uccide le due figlie di 6 e 10 anni. Il vicino : “Siamo sotto choc” : I corpi di Tiana Djurasovic, 6 anni, e di sua sorella Mia di 10 anni sono stati rinvenuti primi di vita nel pomeriggio del 25 ottobre nella loro casa nella periferia di Perth. La madre, 38enne, è stata arrestata Si tratta del terzo caso di omicidio negli ultimi 18 mesi che vede protagonista un minore nella città Australiana.Continua a leggere

"Temo sia stato mio figlio a Uccidere Luca". La madre di uno dei due fermati ha fatto scattare l'indagine : “Temo sia stato mio figlio, forse è coinvolto nell’omicidio di Luca Sacchi”. Sarebbe partita dalla denuncia di una madre l’indagine che ha portato all’arresto di Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due fermati per l’assassinio del 24enne personar trainer romano. A riferire i dettagli dell’operazione sono stati il capo della Squadra Mobile di Roma Luigi Silipo e il colonnello Mario Conio, ...

Uccide una madre con un martello per abusare della figlia dodicenne : condannato all’ergastolo : È stato condannato all’ergastolo Joseph William Borton, il 31enne che lo scorso aprile ha ucciso una donna di 52 anni con un martello e ne ha stuprato la figlia, di 12 anni. L’omicidio è avvenuto a Wellington, in Nuova Zelanda. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna era stata incaricata di prendersi cura di una casa vicina a quella di Borton e aveva deciso di portare con sé la figlia. Il 31enne, vedendole dentro ...

Il figlio dell'attore che ha interpretato Tarzan Uccide la madre a coltellate : Un brutale omicidio è avvenuto in California. La vittima è Valerie Lundeen Ely, 62 anni, moglie di Ron Ely, attore che negli anni ’60 ha portato in tv il mito di Tarzan. Come riporta Il Corriere, la donna sarebbe stata uccisa dal figlio trentenne della coppia e, fino ad ora, il movente dell’omicidio ancora non è stato rivelato alla stampa. Dopo una chiamata al 911, la polizia ha trovato il corpo della donna senza vita con ferite multiple sul ...

USA - madre di 29 anni Uccide le due figlie di 10 mesi e 4 anni e il marito - poi tenta il suicidio : La donna è riuscita a sopravvivere. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 22 di ieri in una casa nel quartiere Tacony di Filadelfia. La polizia ha confermato che la donna, di 29 anni, ha aperto il fuoco verso le sue due figlie, di 10 mesi e 4 anni, poi ha rivolto l'arma verso il marito, di 35 anni.Continua a leggere

Medico Uccide la madre anziana perché non gli aveva cucinato il pollo al curry : Un uomo di 45 anni Bejjam Kishore in India ha ucciso la madre di oltre 80 anni per un futile motivo. L’uomo poi si è consegnato alla Polizia locale confessando l’omicidio. L’uomo è un Medico che si era da poco separato dalla moglie ed era stato costretto a ritornare a vivere a casa con la madre. L’uomo, per dimenticare la delusione della separazione con la moglie, aveva iniziato ad alzare un po’ troppo il gomito. Una sera, ubriaco ...

Il marito Uccide la figlia - ma il paese fa sentire in colpa lei. Lo sfogo di una madre : “Mio marito ha ucciso mia figlia, ma il paese fa sentire in colpa me”. Sono le dure parole di Giovanna Zizzo, madre di Laura, una bambina uccisa dal padre cinque anni fa, a soli 11 anni, a San Giovanni La Punta, vicino a Catania.È passato tanto tempo, il processo è stato chiuso, con la Cassazione che ha condannato il padre di Laura ed ex marito di Giovanna all’ergastolo, ma la madre, in una lettera raccolta dal ...

Papà Uccide il figlio di quattro mesi per non pagare il mantenimento del piccolo alla madre : Il 25enne statunitense Enoch Zarceno ha ucciso il figlioletto di 4 mesi avuto da una fugace relazione con una donna solo per non pagargli il mantenimento. Il piccolo e la madre sono stati accoltellati, poi i loro cadaveri dati alle fiamme.