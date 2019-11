Sisma Marsica | Ingv | inquadramento sismotettonico del terremoto di magnitudo Mw 4 4 del 7

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019) In un articolo pubblicato suterremoti, che vi proponiamo di seguito, gli esperti hanno proposto un’analisi delche il 7 novembre ha colpito la zona della, in provincia dell’Aquila. L’area epicentrale dell’evento sismico del 7 novembre 2019 (Mw 4.4), posta fra gli abitati di Balsorano (AQ), Pescosolido (FR) e Sora (FR), è caratterizzata da faglie potenzialmente sismogenetiche, responsabili della sismicità maggiore che ha interessato la regione in epoca storica, con eventi diMw stimata di poco superiore a 5, come quelli del 1922 e del 1927, e altri consuperiore a 6-6.5, come quelli del 1654 e 1349 (CPTI15). L’area interessata dai terremoti di questi giorni è situata nella parte centro-meridionale della Val Roveto, corrispondente al tratto settentrionale del corso del fiume Liri. La valle ha andamento NO-SE e congiunge ...

notiziedabruzzo : #Terremoto nella #Marsica, altre scosse. - ABRUZZOLIVETV : #Terremoto #Marsica. Nella notte nuove #scosse a #Balsorano. Allestiti #campi di #accoglienza #abruzzo #cronaca… - DQuotidiana : #Cronachedioggi #7novembre Forte scossa di terremoto di magnitudo4.4,in provincia dell'Aquila.Epicentro vicino a Ba… -