Questione di Karma | Il Film Stasera su Rai 1

Questione di karma : trama - cast e curiosità del film con Elio Germano e Fabio De Luigi : Sabato 9 novembre, in prima serata dalle 21.25 circa in poi su Rai1, va in onda il film del 2017 Questione di karma, una commedia scanzonata e brillante che vede soprattutto nell’interazione tra i due protagonisti – Elio Germano e Fabio De Luigi, particolarmente ben assortiti – il suo principale punto di forza. La storia di un incontro improbabile tra due persone ancor più improbabili che però dà luogo alla nascita di un legame ...