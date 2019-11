LIVE Novara-Conegliano 0-0 | Serie A1 volley femminile in DIRETTA | si parte al Pala Igor

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-8 Diagonale vincente per Hill. 5-7 Ottima giocata di seconda intenzione per Hancock. 4-7 Ancora un servizio vincente, attenzione ache prova a fuggire subito via. 4-6 Ace di Paola, che ha il braccio molto caldo. 4-5 Brava Egonu a sfruttare il muro scomposto di Chirichella. 4-4 Pallonetto intelligente di Vasileva. 3-4 Mani-out di Hill. 3-3 Si riprende subito Vasileva, diagonale imprendibile. 2-3 Ace di Sylla su Vasileva. 2-2 Ottima sette di Folie, Wolosz cerca da subito le centrali. 2-1 Diagonale vincente per Di Iulio. 1-1 Entra in azione Egonu da seconda linea. 1-0 Subito uno scambio infinito, che si conclude con un muro di Veljkovic su Sylla. 20:31scenderà invece in campo con Di Iulio opposto, Hancock in regia, Vasileva e Courtney di banda, Chirichella e Veljkovic al centro e Sansonna libero. 20:30 Questo il ...

