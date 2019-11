Chi sono i personaggi de La Caccia Monteperdido?

SCUOLA/ Traccia di storia - Chi sono i nemici della vera "maturità"? : Lorenzo Fioramonti ha affermato di aver ripristinato la Traccia di storia nelle prove scritte di maturità. Una iniziativa che colma una lacuna nazionale

Shoah : Martella - ‘luoghi orrore non sono ‘di parte’ - lo è Chi vieta’ : Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Auschwitz, i luoghi dell’orrore, non sono ‘di parte’: appartengono tutti alla disumanità. Su parti opposte c’è semmai chi lavora per tenere ovunque viva la memoria ammonitrice e chi invece vieta, come il sindaco di #Predappio, le conoscenze essenziali per non ricadere nell’abisso”. Lo scrive su twitter il sottosegretario Andrea Martella. L'articolo Shoah: Martella, ...

Alcuni importanti ex dirigenti del Monte dei PasChi di Siena sono stati condannati nel processo sulle operazioni finanziarie legate all’acquisizione di Banca Antonveneta : Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gian Luca Baldassari, ex dirigenti del Monte dei Paschi di Siena, sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Milano nel processo sulle operazioni compiute dalla Banca tra il 2008 e il 2012 nel tentativo

Vittorio Feltri/ 'Sono stato con una politica di Forza Italia. La BosChi? fa sangue' : Vittorio Feltri senza filtri a Un Giorno da Pecora: 'New York fa vomitare. Canne? Ne fumai una con i miei figli: roba da barboni'.

Soldi e carisma - con Bloomberg i dem possono giocare a specChio con Trump : Entrambi miliardari, astri scintillanti della Grande Mela, dotati di carisma e self-confidence come pochi altri individui al mondo. Difficile immaginare due rivali più speculari di Donald Trump e Michael Bloomberg, l’ex sindaco di New York che - secondo la stampa americana – è pronto a entrare nella corsa presidenziale.Bloomberg, 77 anni, non ha ancora preso una decisione definitiva, ma sarebbe intenzionato a tenersi ...

MotoGP - Jorge Lorenzo risChia di rimanere disoccupato. Zarco e Crutchlow possono ‘scippargli’ il posto in Honda : 25 punti contro 395: è questo il quadro della situazione nella classifica mondiale dei piloti in MotoGP tra lo spagnolo Jorge Lorenzo e il compagno di team (campione del mondo) Marc Marquez. Il maiorchino si avvia a concludere la sua annata più negativa nella classe regina, dove in sella alla Honda ci ha capito davvero poco, in una stagione in cui anche infortuni e cadute hanno condizionato. Per Jorge il rischio di rimanere appiedato nel 2020 ...

Le curve del FranChi non si possono abbattere. Commisso costretto a cercare una nuova casa : Secondo quanto scrive La Nazione, il soprintendente Andrea Pessina ha ribadito ieri che il Franchi non si tocca. Quasi niente dello storico stadio può essere demolito, a cominciare dalle curve. Proprio questa era invece l’idea di Commisso, che a questo punto dovrà dirottare su altri progetti per la sua Fiorentina. Pessina ha dichiarato: “Sui monumenti si lavora per addizione, non per sottrazione: si può aggiungere qualcosa facendo in ...

Diletta Leotta - anche lei si cimenta nella pole dance come Chiara Ferragni : “Ora sono pronta per Jennifer Lopez” : Dopo Chiara Ferragni e la sorella Valentina, anche Diletta Leotta si è cimentata nella pole dance. Complice il film “Le ragazze di Wall Street“, appena uscito al cinema, che vede come protagonista una super sexy Jennifer Lopez che a 50 anni nei panni di una ballerina professionista, è scoppiata una vera palo-mania. Così, nell’attesa di vedere la pellicola, la giornalista volto di Dazon si è messa alla prova con risultati ...

Juric : “Alla fine si sono trovati i poChi razzisti. Quando è così bisogna Chiedere scusa e basta” : L’allenatore del Verona, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa prima della trasferta a Milano, dove la sua squadra incontrerà l’Inter. Tra i temi trattati, anche quello relativo a Mario Balotelli. “Non si sentiva niente, abbiamo avuto la sensazione che Mario avesse reagito per continui fischi e cori ironici, però alla fine si sono trovate le pochissime persone che hanno avuto atteggiamenti razzisti. Non va bene e Quando è ...

Sono due gemelli - un masChietto e una femminuccia ma sono nati in due anni diversi : Un caso strano quasi unico e rarissimo è accaduto qualche anno fa a San Diego in California all’ospedale Kaiser Permanente. Due gemelli una bimba Jaelyn e un bimbo Luis sono nati in due anni diversi. La giovane mamma, Maribel Valencia di 22 anni ha messo al mondo due splenditi bambini gemelli che però sono nati in due anni differenti. I due sono nati a ridosso della mezzanotte del 31 dicembre. La prima a nascere è stata Jaelyn . Jaelyn ...

Tale e Quale Show finale - Jessica MorlacChi : “Sono stata molto male” : Jessica Morlacchi svela un retroscena prima della finale del Torneo di Tale e Quale Show Questa sera, 8 novembre, andrà in onda la finale del Torneo di Tale e Quale Show e scopriremo chi trionferà tra Antonio Mezzancella, Alessandra Drusian, Giovanni Vernia, Roberta Bonanno, Massimo Di Cataldo, Vladimir Luxuria, Agostino Penna, Lidia Schillaci, Francesco Monte, Tiziana Rivale, Davide De Marinis e Jessica Morlacchi. Proprio quest’ultima, ...

Omicidio Luca SacChi - il referto medico : nemmeno un graffio su Anastasiya Kylemnik. Per lei ora sono guai : Si fa sempre più complessa la posizione di Anastasiya Kylemnik, la fidanzata di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso a Roma con un colpo di pistola in una vicenda dai contorni ancora tutt'altro che chiari. Il punto è che ora sono emersi i risultati del referto stilato dai medici dell'ospedale San Giovanni

“Sono gay”. Coming out nel cinema - l’attore lo diChiara al mondo : “Adesso sono felice” : Coming out a Hollywood, l’attore Brian J. Smith ha fatto Coming out dalle colonne di Attitude. Noto per i suoi ruoli in serie televisive come Stargate Universe o Sense8, ha preso il primo posto fra i 10 attori più pagati nel 2019 su People With Money con un fatturato stimato di 82 milioni dollari. Nel 2017 sembrava che la spettacolare carriera dell’attore fosse agli sgoccioli. Secondo la lista di People With Money di giovedì (7 novembre), Smith ...

Milan - Suso mette le cose in Chiaro : “sono stato vicino a lasciare questo club per due anni di fila - ma…” : Lo spagnolo ha rivelato di accettare le critiche mosse dai tifosi nei suoi confronti, sottolineando come si trattino di uno stimolo a migliorare Senza dubbio è uno dei giocatori maggiormente criticati in casa Milan, soprattutto perché da uno come lui, ci si aspetta sempre la grande giocata che decide la partita. Suso è in questo momento nell’occhio del ciclone, nonostante la punizione contro la Spal che ha regalato i tre punti ai ...