XF13 | Sfera Ebbasta | gaffe nei confronti di Radio Zeta | l' emittente risponde e arriva il

#XF13 - Stasera su Sky BootCamp | Samuel e Sfera decidono 5 talenti per home visit : Prima parte dei BootCamp dal Mediolanum Forum di Assago, si rimescolano le carte e per Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta sarà difficilissimo scegliere: bisognerà essere selettivi, severi e anche un po’ competitivi. Inizia così, con il temutissimo “momento delle sedie”, la gara anche tra i giudici del talent di Sky prodotto da Fremantle e in onda giovedì 3 ottobre...