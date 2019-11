Tornato in Italia Alvin | portato via dalla mamma adepta dell’Isis

Alvin è Tornato finalmente a casa - in Italia : Oggi Alvin Berisha è tornato a casa, dal suo papà, in Italia. Venerdì mattina è atterrato all’aeroporto di Fiumicino dopo aver sentito suo padre al telefono per dirgli: «Papà sto arrivando». È finito finalmente l’incubo del piccolo di 11 anni, nato in Italia, in provincia di Lecco, da genitori albanesi e portato in Siria (senza il consenso del padre Afrim) nel 2014 dalla madre Valbona. Voleva farlo crescere come un combattente ...

Alvin - il bambino dell'Isis - è Tornato in Italia : Il ragazzino di 11 nel 2004 era stato portato in Siria dalla madre che si era unita allo Stato islamico. A Fiumicino ha trovato ad aspettarlo il padre e le due sorelle. L'operazione condotta da Scip, Croce Rossa, Mezzaluna Rossa e consolato albanese

