Torna ‘Il Tuo quartiere non è una discarica’ | per 9° appuntamento coinvolti municipi pari

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 8 novembre 2019) Roma – Domenica 10 novembrela campagna “Il Tuonon è una discarica”, la raccolta straordinaria gratuita mensile dei rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici organizzata da Ama insieme al TGR Lazio. In questo nonodel 2019 sarannodella Capitale. Dalle 8 alle 13 i cittadini avranno a disposizione 15 siti: 10 ecostazioni (postazioni mobili allestite per l’occasione) e 5 Centri di Raccolta Ama presso cui conferire sia i classici rifiuti ingombranti (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) sia le apparecchiature elettriche e elettroniche (i cosiddetti RAEE come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori). Anche i centri di raccolta situati neidissaranno regolarmente aperti con il consueto orario domenicale. In 3 postazioni (via Necchi, via ...

