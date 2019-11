Tir prende fuoco sulla A1 Due pompieri rimasti feriti

Tennis - WTA Finals 2019 : Bianca Andreescu - infortunio e ri Tir o dal torneo. Svitolina sorprende Halep : La quarta giornata delle WTA Finals si conclude con un’amarezza davvero enorme per Bianca Andreescu , costretta al ritiro sia dal match contro la ceca Karolina Pliskova che dall’intero torneo a causa di un infortunio patito sullo 0-2 15-15 in proprio favore. La canadese, infatti, è rimasta praticamente piantata sul ginocchio sinistro nel cambio di direzione verso destra per tentare di rispondere a una prima esterna della sua ...

Tennis - WTA Finals 2019 : Bianca Andreescu - infortunio e ri Tir o dal torneo. Svitolina sorprende Halep : La quarta giornata delle WTA Finals si conclude con un’amarezza davvero enorme per Bianca Andreescu , costretta al ritiro sia dal match contro la ceca Karolina Pliskova che dall’intero torneo a causa di un infortunio patito sullo 0-2 15-15 in proprio favore. La canadese, infatti, è rimasta praticamente piantata sul ginocchio sinistro nel cambio di direzione verso destra per tentare di rispondere a una prima esterna della sua ...

Ciclismo - Thibaut Pinot : “Difficile mentalmente riprendere dopo il riTiro al Tour de France” : dopo il ritiro per infortunio nel 2019, riproverà nel 2020 a riportare la vittoria del Tour in Francia Thibaut Pinot, che a poche ore dalla presentazione ufficiale del Tour de France 2020 ha parlato a CyclingNews.com. Il transalpino ha affermato che dopo l’addio al GT di casa è stato difficile risalire in bici. “Ho preferito andare in mountain bike, poiché non volevo guardare la mia bici da strada. Non ho guidato la mia bici per tre ...