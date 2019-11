Shoah | Martella | ‘luoghi orrore non sono ‘di parte’ | lo è chi vieta’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Auschwitz, i luoghi dell’, non‘di parte’: appartengono tutti alla disumanità. Su parti opposte c’è semmai chi lavora per tenere ovunque viva la memoria ammonitrice e chi invece vieta, come il sindaco di #Predappio, le conoscenze essenziali per non ricadere nell’abisso”. Lo scrive su twitter il sottosegretario Andrea. L'articolo, ‘luoghinon‘di parte’, lo è chi vieta’ CalcioWeb.

VIOLA_MARTELLA : RT @Gattina721: #fascistoidi sciacquatevi la bocca prima di parlare di #LilianaSegre e di chiunque abbia vissuto sulla proprio pelle la gra… - Mary_martella : RT @LorenzoBises: Liliana Segre che da anni ci regala con altruismo la sua storia dolorosa per educarci e insegnarci a migliorare, a 89 ann… - VIOLA_MARTELLA : RT @nzingaretti: Con la scomparsa di #AlbertoSed perdiamo una parte importante della nostra memoria. Sopravvissuto all'inferno di Auschwitz… -