Senza soluzione Mittal in fuga | Jindal dice no | manca un acquirente e la

«Come il Capitano Kirk racconto in tv i misteri Senza soluzione» - : Sara Frisco A 88 anni il protagonista di «Star Trek» spiega in «The Explained» su Blaze casi strani e irrisolti Sara Frisco da Los Angeles Non poteva che essere l'ex Capitano Kirk di Star Trek a condurre di The UnXplained, in onda ogni domenica alle 23,30 su Blaze, canale 124 di Sky. È infatti l'attore e produttore canadese William Shatner, 88 anni portati benissimo, protagonista negli anni Settanta della più famosa serie televisiva a ...

“Genocidio armeno” - ritorna la tensione Stati Uniti-Turchia. Erdogan : la risoluzione Usa è Senza valore : La risoluzione approvata ieri dalla Camera dei Rappresentanti Usa che riconosce il "genocidio armeno" da parte dell'impero Ottomano durante la Prima Guerra Mondiale "non ha nessun valore" per la Turchia. Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan è netto, ribadendo la "condanna" gia' espressa dal suo ministero degli Esteri, che stamani ha convocato l'ambasciatore americano ad Ankara David Satterfield per protestare contro la risoluzione e ...

Google sospende Senza tante cerimonie AutoVoice - ma c’è una soluzione temporanea : AutoVoice è un potente strumento sviluppato dallo sviluppatore di Tasker che consente di attivare le routine Tasker e IFTTT con la voce, in modo da poter avviare facilmente flussi di lavoro complicati che coinvolgono più dispositivi domestici intelligenti con una semplice frase. Sfortunatamente, sembra esserci qualche malinteso tra Google e lo sviluppatore e AutoVoice non è attualmente disponibile. L'articolo Google sospende senza tante ...

Il giallo Senza soluzione dell'avvocatessa ferita a Milano : Sono a un punto di 'asfissia' le indagini sull'aggressione all'avvocatessa Paola Marioni, avvenuta nel luglio 2017 a opera di un uomo ancora ricercato, ed è per questo che la squadra Mobile della questura di Milano ha deciso di diffondere il video che ritrae un uomo con un cappello grigio e un paio d'occhiali e che potrebbe essere l'unico ad aver visto l'aggressore entrare nel palazzo. Si tratta "dell'ultima carta prima dell'archiviazione" ...

Da Pernigotti a Whirlpool : ?le 100 crisi d’impresa Senza soluzione : La gestione di 146 tavoli di crisi vede sempre riemergere dissesti societari che il ministero dello Sviluppo economico ha già provato a tamponare

Biasin (Libero) : il Milan di Giampaolo è un rebus Senza soluzione : Le ferite che emergono sulla pelle del Milan in questo sesto turno di campionato sono “molto più che semplici escoriazioni”, scrive Fabrizio Biasin su Libero. “I rossoneri sono sempre di più un rebus senza soluzione” Giampaolo guida una squadra che però non ha giocatori che si adattano al suo modo di giocare. Giocatori talentuosi ma troppo giovani e senza riferimenti. Il Milan è una squadra in cui la dirigenza si ...

Huawei Senza i Google Play Services : la soluzione pensata dai cinesi : Sappiamo che i Huawei Mate 30 sono stati ufficializzati al netto dei Google Play Services, per la mancata licenza maturata nel corso dei mesi passati (in questo articolo vi abbiamo spiegato se conviene o meno acquistarli a certe condizioni). Come verranno sostituiti? Ci penseranno i Huawei Mobile Services. Pur restando in attesa di comprendere come evolverà la situazione per quanto riguarda il ban USA, il produttore cinese, per non restare ...

Carige : Conte - ‘soluzione Senza dispendio fondi pubblici - preservati posti lavoro’ : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Oggi, all’esito dell’assemblea di Carige, è stato raggiunto un risultato di estrema importanza: è stato approvato il piano di ricapitalizzazione della Banca. Il rilancio dell’azienda avviene attraverso una soluzione di mercato, che non comporta alcun dispendio di risorse pubbliche. è questo l’obiettivo che ci eravamo prefissi e che abbiamo perseguito con tenace impegno: ...