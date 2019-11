NCIS Los Angeles 10 su Rai2 | l’ira di Sam sfocia in vendetta personale? Trame 8 e 15

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 8 novembre 2019) Un attacco a un Navy Seal diventa un affareper Sam, che meditanel nuovo episodio diLos10 su. Conosciamo bene il legame dell'ex operativo con la marina, così come il suo carattere determinato, perciò non stupisce vederlo preso da questo incidente. In realtà Sam si lascia fin troppo coinvolgere emotivamente in casi che lo riguardano, come è accaduto in passato: dal suo stretto rapporto con Moe, alla promessa a un comandante della Marina a cui ha giurato di salvare sua figlia rapita - nonostante il caso fosse ufficialmente di materia dell'FBI.Dopo aver celebrato il matrimonio di Deeks e Kensi, lo spin-off ditorna ad occuparsi delle principali storyline, in questo caso concentrandosi su Sam e il suo legame con i Navy Seal. La sua rabbia sarà tale che neanche Callen, suo partner di sempre, riuscirà a farlo ragionare. L'ira lo porterà su una ...

OptiMagazine : #NCISLA 10 su Rai2, l'ira di Sam sfocia in vendetta personale? Trame #8novembre #15novembre - zazoomblog : NCIS Los Angeles 10 e Criminal Minds 14 le puntate di venerdì 8 novembre su Rai 2 - #Angeles #Criminal #Minds… - greenclubmario : Ncis Los Angeles 2x3 LA STORIA D'AMORE DI DEEKS E KENSI IN ITALIANO NUMERO 5 #VIDEO THE LOVE STORY OF DEEKS AND KEN… -