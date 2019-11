Milan | indisponibili e squalificati della 12^ giornata

Fonte : milanworld

(Di venerdì 8 novembre 2019) C’è molta attesa per il big match12^di Serie A tra Juventus-. I rossoneri si recheranno all’Allianz Stadium di Torino e proveranno ad uscire dalla crisi contro i Campioni d’Italia. Oltreché del tutto inaspettata, una vittoria darebbe ai rossoneri una boccata d’ossigeno e consentirebbe di risalire la china in classifica. Ad ogni modo, per il posticipo del prossimo turno di campionato, mister Pioli dovrà fare a meno di Musacchio, fermo ai box per un affaticamento muscolare all’adduttore. Sono davvero risicate le possibilità di vederlo in campo contro i bianconeri. Discorso diverso, invece, per Suso, che ha pienamente recuperato dal risentimento che lo aveva tenuto fuori nello scorso match di Serie A contro la Lazio. Lo spagnolo dovrebbe partire tra i titolari. Non ci sarà certamente Samu Castillejo, infortunatosi nella sfida ...

