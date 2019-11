Lavoro : assessore Donazzan - ‘Vicenza capitale Nordest dell’ imprenditorialità’ : Venezia, 8 nov. (Adnkronos) – ‘Un plauso all’ assessore con delega al Lavoro del Comune di Vicenza Silvio Giovine, che ha compreso appieno la novità per cui i Comuni devono diventare sempre più interlocutori dinamici – e non passivi – delle politiche del Lavoro , tanto più in una città che può vantare la più dinamica offerta universitaria inter-ateneo”. Così l’ assessore Regionale ...

Veneto : assessore Donazzan - '30 mila posti di Lavoro in più' : Venezia, 18 set. (AdnKronos) - Trentamila posti di lavoro in più nel secondo trimestre 2019 in Veneto, meno disoccupati (scesi al 5,6 della forza lavoro) e meno inattivi, scesi in termini percentuali al 27,9 % della popolazione residente, il minimo storico per il Veneto. La Bussola di Veneto lavoro,