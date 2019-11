Irene Saderini estrema con «Drive Me Crazy» in onda su Motor Trend

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 8 novembre 2019), dall’Afghanistan a Clusone, sempre a mangiare la polvere. È il destino della giornalista ex inviata in Afghanistan, ora nota frequentatrice di paddock motociclistici per Mediaset, quello di mangiare la polvere. Ma, almeno questa volta, si diverte e non deve schivare eventuali proiettili volanti, al massimo il problema è il fango dentro gli stivali.sarà la protagonista diMe, format televisivo schizzato sul classico tovagliolo durante una sera in osteria dai creativi di Red Bull House, e inin sei puntate sul canale(#56 sul digitale terrestre) del bouquet Discovery Italia a partire da mercoledì 13 novembre alle 22:15. Sei sfide “impossibili” come la Red Bull Epic Rise, gara di salitaconini truccati, un test con i piloti del team Citroen che parteciperanno al World Rally ...

