Scossa di terremoto di magnitudo 4 4 nell' Aquilano | avvertita anche a Roma

Terremoto nella Marsica - continua lo sciame sismico : notte di paura tra Lazio e Abruzzo - nuova forte Scossa : continua a tremare la terra nella Marsica, al confine tra Lazio e Abruzzo, dove nelle ultime ore si sta verificando un vero e proprio sciame sismico. Dopo la scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 di ieri pomeriggio, nella notte alle 00:20 si è verificato un altro sisma di magnitudo 3.5 a 10.6km di profondità. Le scosse minori si susseguono a ripetizione, ad una media di 5 ogni ora. La popoLazione locale è impaurita, ben consapevole ...

Nuova Scossa di terremoto a L’Aquila nella notte : magnitudo 3.5 : Altro fenomeno sismico nella provincia d L'Aquila in poche ore. Si tratta di una scossa di una magnitudo 3.5 con epicentro a 3 km da Balsorano (AQ) ad una profondità di 11Km.Continua a leggere

Terremoto al Sud - Scossa magnitudo 3.2 nel mar Tirreno : epicentro al largo della Calabria settentrionale : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 ha colpito nella notte la Calabria tirrenica, con epicentro al largo di Cetraro, Acquappesa e Fuscaldo. La scossa si è verificata a 231km di profondità, quindi non è stata avvertita dalla popolazione. I terremoti profondi sono tipici del basso Tirreno e sono provocati dall’antica placca oceanica Tetide che continua a muoversi da almeno due milioni di anni. Ad entrare in azione e’ la placca ...

Terremoto all'Aquila - nuova Scossa di 3.5. Sisma di 4.4 avvertito a Roma. Scuole chiuse domani in Ciociaria - disagi sui treni AV : Terremoto, una nuova scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata in provincia dell'Aquila alle 00.19. Stesso epicentro del Sisma delle 18.35 di magnitudo di 4.4: pochi chilometri...

L’Aquila - Ingv : “Scossa di terremoto di magnitudo 4.4”. Sisma avvertito anche a Roma : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dagli strumenti dell’istituto nazionale di geofisica con epicentro a 5 chilometri a sud est di Balsorano, in provincia de L’Aquila, ad una profondità di 14 chilometri. La scossa è avvenuta alle 18.35 e subito dopo la popolazione ad Avezzano e in alcuni paesi della Marsica si è riversata in strada. Al momento non sono segnalati danni a persone o cose, come confermato anche dal ...

Terremoto - Scossa di magnitudo 4.4 nelle province di Frosinone e L’Aquila : “Non risultano danni” : A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le province di Frosinone e L’Aquila alle ore 18.35, con magnitudo ML 4.4, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle verifiche effettuate, l’evento – con epicentro localizzato tra i comuni di Balsorano in provincia delL’Aquila, ...

Terremoto - forte Scossa in Centro Italia : paura fino a Roma - sono in corso le verifiche : paura a Roma dove la scossa di Terremoto è stata avvertita distintamente in diverse zone della città. Decine le chiamate arrivate in pochi minuti al Numero unico di emergenza Nue 112. Secondo quanto si è appreso, sono circa 50 finora da parte di cittadini spaventati. Al momento non vengono segnalati feriti o danni nella Capitale. Le chiamate stanno arrivando principalmente dal quadrante est. Il Terremoto è stato avvertito anche a Rieti e nel ...