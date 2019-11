Mario Balotelli | Raffaella Fico in lacrime a Storie Italiane Scontro con Anna Falchi

Raffaella Fico non escludo un ritorno di fiamma con Mario Balotelli : La showgirl Raffaella Fico è stata ospite al programma radiofonico ‘Un giorno da pecora’ condotto da Giorgio Lauro e da Geppi Cucciari e ha commentato i fatti che hanno visto protagonista l’ex compagno e padre di sua figlia Pia, Mario Balotelli. Durante l’incontro di calcio Brescia – Verona, il calciatore è stato raggiunto da alcune offese, a sfondo razzista, da parte di alcuni tifosi non ancora identificati. La ...

Mario Balotelli - la malapianta del razzismo ha radici politiche profonde : Per capire a che punto di crisi, probabilmente irreparabile, delle idee e della cultura in cui siamo arrivati in Italia, basterebbe analizzare le dichiarazioni di un tizio che sarebbe il capo dei tifosi del Verona e risponde al nome di Luca Castellini, già candidato con la formazione neofascista Forza Nuova. Secondo questo signore, Mario Balotelli non sarà mai “italiano fino in fondo”. Non è chiaro da chi si senta investito ...

Raffaella Fico si schiera con l’ex Mario Balotelli : «È italiano a tutti gli effetti. Tornare insieme? Mai dire mai» : «Mario è italiano a tutti gli effetti». È quanto ha detto Raffaella Fico parlando dell’ex compagno Mario Balotelli. La madre della piccola Pia, avuta dal calciatore, era ospite di ”Un Giorno da Pecora’ ed è intervenuta in merito agli insulti razzisti rivolti a Mario Balotelli dagli ultrà del Verona. «Quella di Luca Castellini, militante di Forza Nuova e capo ultras dell’Hellas Verona è stata un’uscita infelice», ha ...

Cori razzisti contro Balotelli – Salvini ‘bacchetta’ Gravina e sorprende : “per quanto mi riguarda Mario non è un modello” : Salvini non ci sta: dura risposta al presidente della Federcalcio Gravina sul caso Balotelli L’episodio di razzismo di domenica scorsa durante Verona-Brescia fa ancora discutere. Oggi a mettersi al centro dell’attenzione, con un rimprovero al presidente della Figc Gravina è Matteo Salvini: “il presidente della Federcalcio lasci che l’allenatore faccia l’allenatore. Il razzismo è sempre da condannare, secondo ...

Mario Balotelli insultato a Verona - Raffaella Fico lo difende : “È italiano a tutti gli effetti” : “Gli insulti razzisti a Mario? Ci siamo incontrati dopo la partita col Verona, sicuramente era triste e nervoso, una reazione normale: a chiunque fa male esser insultato, è una cosa brutta che fa male”. A dirlo è Raffaella Fico, la showgirl ex compagna di Mario Balotelli che in un’intervista ai microfoni di “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1 si è schierata in sostegno del padre di sua figlia, insultato mentre era in campo a ...

Calcio - Mario Balotelli : “Non ho accusato Verona - ma quei co…..Sono italiano - dovrei tornare in Nazionale” : “Non è bello quello che mi è successo, ma io non ho assolutamente accusato il Verona, né la curva, ma i pochi scemi che l’hanno fatto, e li ho sentiti e mi sono arrabbiato. Ho accusato quei co..ni che l’hanno fatto, e non erano due o tre perchè li ho sentiti dal campo. Dico la verità, i tifosi del Verona sono stati anche simpatici, perchè lo sfottò ci sta, anche se vuoi distrarre un giocatore, ma non con certi corti, quello no. Non sono ...

Cori razzisti a Balotelli - Mario fa chiarezza a Le Iene : “non ho accusato il Verona o la curva - ma solo le teste di cazzo” : Mario Balotelli parla a ‘Le Iene’ dei Cori razzisti ai suoi danni durante Verona-Brescia: l’attaccante italiano spiega di non essersi sfogato contro la parte sana del tifo scaligero Adesso parla Mario Balotelli. Da domenica ad oggi sui Cori razzisti di Verona-Brescia si sono espresse diverse parti, alcune appartenenti al mondo del pallone, altre a quelle della politica, dai tifosi ai dirigenti, passando per gli stessi ...

Insulti a Mario Balotelli - la procura apre un'inchiesta. Ecco chi è l'ultrà Luca Castellini : A seguito dei cori razzisti contro Mario Balotelli, la procura di Verona ha aperto un fascicolo contro ignoti per discriminazione razziale in violazione della legge Mancino. A tal proposito la Digos sta entrando in possesso dei filmati della curva per identificare i colpevoli. Inoltre, in relazione

La procura di Verona ha aperto un’inchiesta per discriminazione razziale per i cori razzisti contro Mario Balotelli : La procura di Verona ha aperto un’inchiesta per discriminazione razziale per i cori razzisti contro Mario Balotelli durante la partita di Serie A di calcio fra Hellas Verona e Brescia, giocata domenica 3 novembre. L’inchiesta per ora è a carico

Il giudice sportivo ha ordinato la chiusura di un settore dello stadio Bentegodi di Verona per i cori razzisti a Mario Balotelli : Il giudice sportivo della Serie A ha ordinato la chiusura per un turno del settore “poltrone est” dello stadio Marcantonio Bentegodi di Verona come sanzione per i cori razzisti a Mario Balotelli durante Hellas Verona-Brescia. Il giudice sportivo ha scritto

Mario Balotelli - da Verona è assalto della Lega : "Bisogna denunciarlo per diffamazione" : Dalla Lega e dal centrodestra di Verona un colpo durissimo contro Mario Balotelli: l'attaccante del Brescia "va denunciato" per aver diffamato la città scaligera. A sostenerlo una mozione presentata da 4 consiglieri comunali, con primo firmatario Andrea Bacciga (eletto con "Battiti", la civica del s

Mario Balotelli - Emanuele Fiano usa Balotelli per colpire Salvini : "Cosa intende fare la Lamorgese?" : Il Pd usa Mario Balotelli per colpire duro Matteo Salvini. Alfredo Bazoli ed Emanuele Fiano, senatori dem, hanno presentato una interrogazione parlamentare alla ministra degli Interni Luciana Lamorgese per chiedere al Viminale "iniziative urgenti per contribuire a fare piena luce sugli autori dei co

Hellas Verona - il capo ultras : “Balotelli non potrà mai essere del tutto italiano”. Salvini : “Un operaio Ilva vale più di dieci Mario” : “Balotelli secondo me è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano”. Il giorno dopo i cori razzisti contro l’attaccante del Brescia e la sua reazione – con la palla scagliata verso la curva dell’Hellas Verona – il capo degli ultras veronesi, Luca Castellini, interviene così ai microfoni di Radio Cafè. Parole in libertà per sminuire i fatti del Bentegodi ma allo ...