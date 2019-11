Il Monte dei Paschi di stato se la cava col trading di Btp

Maltempo PieMonte : la Regione in aiuto dei comuni per la rimozione di fango e detriti : Dopo i fenomeni alluvionali dei giorni scorsi la Regione Piemonte ha deciso di autorizzare i sindaci dei comuni disastrati a conferire i fanghi e i detriti trasportati dalle esondazioni in aree provvisorie. Per velocizzare le procedure di conferimento gli enti locali avevano chiesto alla Giunta di poter agire in deroga alle leggi in materia. “In 24 ore abbiamo sbloccato una situazione assurda perché i sindaci si trovavano nella paradossale ...

Maltempo : migliora la situazione in PieMonte - cala il livello dei fiumi e si attende un weekend di sole : migliorano le condizioni meteorologiche in Piemonte ed è atteso un fine settimana di tempo soleggiato e temperature miti. I livelli dei corsi d’acqua sono tutti in calo, il Po decresce e la situazione si sta normalizzando. Solo il Lago Maggiore e’ stazionario, ma si stima in lenta e graduale discesa nei prossimi giorni. Intanto sulle Alpi occidentali è caduta la prima neve con punte di 40 centimetri localmente sulle Alpi Graie. ...

Monterotondo - spari contro avvocato dei vicini di casa : Roma – A Monterotondo i carabinieri hanno fermato un 76enne, reo di aver sparato quattro colpi di pistola ad altezza uomo contro l’avvocato difensore di un vicino di casa. La posizione dell’uomo ora è al vaglio degli inquirenti. La sparatoria è avvenuta intorno alle 15:30 di giovedì 24 ottobre, in strada, a Monterotondo Scalo. Nessun ferito, mentre è stata danneggiata la vetrina di un ufficio postale. L’arma, una Beretta ...

Maltempo : 900 interventi dei vigili del fuoco per frane e smottamenti - statali chiuse tra Liguria e PieMonte : Novecento gli interventi dei vigili del fuoco a causa del Maltempo: 226 nelle province di Milano, 220 Alessandria, 110 Pavia, 110 Lodi, 110 Genova. “Smottamento su SS659, isolati Crodo, Premia, Formazza, Baceno (Verbano Cusio Ossola). frane a Campo Ligure (Genova), crollata una chiesa”: lo scrivono i pompieri su Twitter. Permangono chiusure stradali in Liguria e Piemonte a causa della forte ondata di Maltempo che ha colpito le due ...

Maltempo PieMonte : stato di allerta per piogge e livello dei fiumi nella provincia di Alessandria : stato di allerta in provincia di Alessandria dove la pioggia, che sta cadendo da diverse ore, costringe al monitoraggio continuo di fiumi e corsi d’acqua della pianura alessandrina, Alto Monferrato, Valle Bormida, Valle Lemme Valle Stura e Valle Orba e anche nella Val Curone, in Val Borbera, compresa la Valle Scrivia. Chiusi i guadi a Marcarolo e Gavi e massima attenzione nell’Ovadese per i torrenti Stura e Orba. Anche Tanaro e ...

Direttori dei musei - Bellenger resta a CapodiMonte altri 4 anni : Sylvain Bellenger confermato alla direzione di Capodimonte ringrazia il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini «per il rinnovo della nomina alla...

Il ministro Dario Franceschini ha rinnovato gli incarichi dei direttori degli Uffizi - del Museo di CapodiMonte e della GNAM di Roma : Il ministro per i Beni e le Attività culturali Dario Franceschini ha rinnovato gli incarichi di tre direttori di musei italiani: il tedesco Eike Schmidt agli Uffizi di Firenze, il francese Sylvain Bellenger al Museo di Capodimonte di Napoli e Cristiana

LIVE Gran PieMonte in DIRETTA : Neri Sottoli e Team Ineos all’inseguimento dei sei uomini in fuga. Ritiro per Carapaz : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 Ecco un’immagine dei battistrada: Cartolina dal #GranPiemonte presented by @NamedSport | Postcard from #GranPiemonte presented by #NamedSport pic.twitter.com/VzopQCDo5D — GranPiemonte (@GranPiemonte) 10 ottobre 2019 14.38 Neri Sottoli e Team Ineos stanno rilanciando l’andatura per cercare di riavvicinarsi alla fuga. Stiamo entrando nella fase calda della corsa 14.32 ...

Gran PieMonte 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Spiccano Bernal e Carapaz : Giovedì 10 ottobre sarà il giorno della 103^ edizione del Gran Piemonte. La corsa organizzata da RCS torna ad affrontare un percorso da scalatori nei 183 chilometri da Agliè al Santuario di Oropa con i suoi 1142 metri di altitudine in questa scalata affrontata già sei volte in occasione del Giro d’Italia. startlist di tutto rispetto con il vincitore proprio della Corsa Rosa, Richard Carapaz, ed il trionfatore della Grande Boucle Egan Bernal. ...

Napoli - così il castello sul Monte Echia è diventato la villa dei clochard : Roberto, migrante polacco nato in una piccola città a 100 chilometri da Cracovia, sorride e ruota il pannello solare con vista Castel dell?Ovo: «L?energia elettrica la prendo...

Scala dei turchi - il Comune di RealMonte cede diritti e incassi a un privato : è polemica : Il Comune di Realmonte, in provincia di Agrigento, ha redatto un primo accordo preliminare che concede a un privato cittadino la maggior parte dei proventi legati a diritti su foto e video non strettamente personali che ritraggono la Scala dei turchi e ad attività di merchandising sul marchio.Continua a leggere