Super Tuesday, due Stati su tre ai Dem

Secondo la Cnn, il candidato repubblicano Tate Reeves ha vinto le elezioni per la carica di governatore,in Mississippi, contro il dem Jim Hood, che ha riconosciuto la sconfitta. Il presidente Trump, che aveva appoggiato Reeves, gli ha già fatto le sue congratulazioni via Twitter. Tuttavia, se i risultati verranno confermati, Trump ha perso due elezioni su tre nel. I dem sarebbero infatti vittoriosi in Virginia e nel Kentucky.(Di mercoledì 6 novembre 2019)