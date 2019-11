Spazio | Mattarella si collega con il comandante della Iss Parmitano | “Da voi messaggio di

Spazio : Mattarella si collega con Parmitano - ‘Italia orgogliosa e riconoscente’ (3) : (Adnkronos) – “Credo che i giovani guardino a noi -ha concluso l’astronauta- non per quello che siamo, ma per il messaggio che possiamo portare: di speranza, di tecnologia, di scienza, di possibilità. Non c’è nulla di più bello della possibilità, della capacità di poter divenire, di avere un qualcosa da raggiungere. Noi forse rappresentiamo questa umanità, questa possibilità, voglio restare assolutamente umile, ...

Spazio : Mattarella si collega con Parmitano - ‘Italia orgogliosa e riconoscente’ : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Lei non sa che cosa vuol dire per me come per tutti i nostri concittadini sentire da lei che queste sperimentazioni e questi lavori nello Spazio siano fatti con grande partecipazione italiana, sia nella composizione della stazione, sia nel lavoro a terra come ricerca scientifica. Per me è un grande motivo di orgoglio e il fatto di aver messo la bandiera è un motivo di riconoscenza ulteriore”. ...