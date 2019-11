Sossio e Ursula | ex del trono over U&D | presto sposi | ' 2020 anno giusto per il

U&D - Ursula e Sossio annunciano le nozze : Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sposano dopo l’incontro a Uomini e Donne e la nascita della piccola Bianca. Ad annunciare il lieto evento è stato l’ex cavaliere del Trono Over. Le nozze si terranno nel 2020, ma la data non è ancora stata svelata. “Sono certo che il 2020 sarà l’anno giusto per il matrimonio. Io e Ursula lo stiamo pianificando – ha raccontato Sossio al settimanale Nuovo -. La data non c’è ancora, ma è nei ...

Sossio e Ursula genitori : il regalo di Simona Ventura per la nascita della figlia : La conduttrice è stata testimone della crisi affrontata dalla coppia durante la prima edizione di Temptation Island Vip

