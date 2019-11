Mila Suarez | discriminata | «Sei marocchina | non ti affitto casa»

Francesca De André - Mila Suarez l'accusa di razzismo. La replica : "Sono tutt'altra che razzista! Ho aiutato bambini in Africa..." : Francesca De André e Mila Suarez hanno avuto un nuovo scontro televisivo nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque, in onda su Canale 5.Durante un dibattito riguardante episodi di razzismo e di discriminazione, Barbara D'Urso ha commentato con una battuta, la presenza in studio di Francesca De André e Mila Suarez che, come ricordiamo, non si sono propriamente volute bene all'interno della casa del Grande Fratello:prosegui la letturaFrancesca ...

Pomeriggio 5 - Francesca De André provoca Mila Suarez : “Nemmeno Belli!” : Pomeriggio Cinque: Francesca De André lancia una provocazione a Mila Suarez Francesca De André è tornata più carica che mai negli studi di Pomeriggio 5. L’opinionista di Barbara d’Urso si è ritrovata, ancora una volta, faccia a faccia con Mila Suarez, sua acerrima nemica nella scorsa edizione del Grande Fratello. La figlia d’arte, non appena la padrona di casa le ha detto che la bella modella marocchina non riesce a trovare a ...

Mila Suarez commenta l'aggressione subita da Alex Belli e Delia Duran : 'Non è vero' : Alex Belli e Delia Duran, recentemente, sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente dall'ex marito della modella e proprio per questo sono al centro dell'attenzione. Entrambi hanno raccontato quello che è accaduto sui social, sottolineando che la Duran è anche finita al pronto soccorso proprio per via di questo attacco fisico. Delia lo scorso anno era stata ospite da Barbara D'Urso, dove aveva mostrato i segni della violenza fisica subita ...

Alex Belli e Delia Duran «aggrediti dall’ex di lei». I dubbi di Mila Suarez : «Ecco perchè non ci credo…» : Una brutta disavventura per Alex Belli e la fidanzata, Delia Duran. I due, che hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip, docu reality condotto da Alessia Marcuzzi, dopo un litigio sarebbero stati aggrediti dall’ex della modella. L’aggressione, come ha raccontato Alex dalle sue stories di Instagram, sarebbe avvenuta a seguito di un litigio: “C’è stata una colluttazione pesante – ha fatto sapere sul social – dove ...

Delia Duran risponde indirettamente a Mila Suarez : Testimoni le forze dell’ordine - parleremo solo per vie legali : Delia Duran non ci sta e, pur non facendolo direttamente, tramite le sue storie su Instagram ha risposto a Mila Suarez. L'antefatto è una presunta aggressione che la modella venezuelana e il suo compagno Alex Belli avrebbero subito nei giorni scorsi davanti al tribunale di Ravenna da parte dell'ex marito della Duran. Alex Belli ha avuto una lunga relazione con Mila Suarez, interrotta quando ha conosciuto proprio Delia Duran. Da allora l'ex ...

Temptation Island Vip 2 - Mila Suarez e i dubbi sull'aggressione ad Alex Belli e Delia Duran : Mila Suarez ha voluto dire la sua a proposito dell'aggressione che Alex Belli e la compagna Delia Duran, reduci dall'esperienza a Temptation Island Vip, avrebbero subito in circostanze ancora non del tutto chiare. Responsabile dello scontro sarebbe stato l'ex fidanzato dell'attuale compagna dell'attore, la quale si sarebbe dovuta recare al pronto soccorso per un polso slogato.Secondo l'ex concorrente del Grande Fratello, il racconto ...

Mila Suarez contro Alex Belli : «Operata al naso e al seno per lui - poi mi ha lasciata. Devo intervenire di nuovo - sono pentita» : Si è rifatta, a suo dire, il naso e il seno per amore di Alex Belli. Ma poi l’ex gieffina e modella Mila Suarez è stata abbandonata dal protagonista di Temptation Island, reality a cui ha partecipato proprio con la nuova fidanzata Delia Duran. Proprio durante i Grande Fratello Vip i due avevano avuto un duro confronto e Mila sembrava davvero arrabbiata con Alex Belli, colpevole di averla improvvisamente lasciata. Ora rivela che gli si è ...

“Alex Belli mi ha costretta a farlo”. Mila Suarez - la confessione sull’ex fidanzato è da brividi : Mila Suarez è tornata a parlare del suo ex Alex Belli. La modella di origini marocchine proprio non riesce a dimenticare la sofferenza che le ha causato la fine del rapporto con l’attore di “Centovetrine”, che ha accusato ripetutamente di averla tradita con la sua attuale compagna Delia Duran. Nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello, Mila Suarez aveva raccontato senza vergogna, di essersi rifatta il seno e il naso per piacere di più ...

“Mi ha costretta”. Mila Suarez - accuse pesanti contro l’ex Alex Belli : tutti a bocca aperta : Parole pesanti e destinate a lasciare il segno. A Dipiù, comunque, Mila Suarez ha dichiarato di essere quasi stata costretta a operarsi, per cercare di andare incontro alla volontà di Belli: “Lui reputava che avessi un décolleté troppo piccolo ma a me piaceva così. E anche il mio naso, secondo me, andava bene. Ma, ancora una volta, mi sono comportata stupidamente e ho accettato di sottostare alle sue regole estetiche, dettate da chissà quale ...