La Qooder presenta il suo due ruote elettrico

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Quadro Vehicles cambia nome ina EICMA 2019 la più vasta gamma di scooter elettrici al mondo. Nel padiglione della società svizzera nel polo di Milano-Rho, il CEO diPaolo Gagliardo ci ha raccontato le novità portate in fiera. "Stiamondo una serie di veicoli - ha spiegato ad askanews - che vanno nella direzione di una maggiore compattezza, veicoli sicuri per le città, per i luoghi congestionati, che non temano le asperità stradali, e allo stesso tempo diano grande sostenibilità, per cui tutta la nostra gamma adesso è anche elettrica".Le soluzioni proposte da, che con il nuovo nome e il nuovo logo vuole chiaramente mostrare il desiderio di cambiare passo, spaziano dal classico scooter a veicoli con quattro, che uniscono le caratteristiche della sicurezza tipica delle auto al piacere e, ci assicura Gagliardo, anche al divertimento di ...

