Guadagna 120mila euro ma finge di essere separata per avere il reddito minimo

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Valentina Dardari Il maritooltre. Scoperti 12 furbetti, tutti in provincia di Bergamo. Italiani, marocchini e pakistani, tutti a cercare di frodare lo Stato Che siano italiani, marocchini o pakistani, tutti cercano di frodare lo Stato. Altri 12 furbetti sono stati beccati per aver percepito ildi cittadinanza senza i dovuti requisiti. Si va dalla signora chedidal marito, cheben, al marocchino che invece percepisce più di 17mila. Fino al cittadino di origine pakistana che lavora da mesi a Londra, senza però averlo dichiarato. In tutto dodici i furbetti scoperti, e tutti in provincia di Bergamo, a Costa Volpino, Casazza, Sovere, Villongo, Carobbio degli Angeli, Castelli Calepio, Clusone e Castione della Presolana. Per un totale di sette italiani e cinque stranieri. A loro il Caf aveva ...

dariophoto69 : RT @corrini: “Furbetti” is the new “Merde senza vergogna”. Reddito di cittadinanza: si finge separata, ma il marito guadagna 120mila euro… - franbellino : Reddito cittadinanza, 12 irregolari a Bergamo: ‘Una donna ha finto di essere separata e non ha… - Il Fatto Quotidia… - CtoLily : RT @corrini: “Furbetti” is the new “Merde senza vergogna”. Reddito di cittadinanza: si finge separata, ma il marito guadagna 120mila euro… -