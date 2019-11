Ginnastica | che fine ha fatto Aliya Mustafina? Tanti infortuni e la stagione saltata | “Mi

Pazzi per la Pole Dance - Ginnastica che regala forza e flessuosità : Prima distinzione d’obbligo: la Pole Dance, una delle discipline più in voga del momento, non è la lap Dance. Nonostante abbiano un “palo” in comune e molti le confondano, complici alcuni film che le hanno portate alla ribalta (l’ultimo in ordine di tempo: Le ragazze di Wall Street, con Jennifer Lopez). Questo perché la Pole è una disciplina sportiva a tutti gli effetti, impegnativa e faticosa, ma in grado di regalare una incredibile ...

Ginnastica - Igor Cassina parteciperà alla Maratona di Atene! Ci sarà anche Stefano Baldini - 15 anni dopo i trionfi olimpici : Igor Cassina torna ad Atene a 15 anni di distanza dalla magica notte in cui si laureò Campione Olimpico alla sbarra. Non si tratta di una bella vacanza in Grecia, l’ex ginnasta vola nella capitale ellenica per partecipare alla Maratona e con lui ci sarà anche Stefano Baldini, Campione Olimpico nel 2004 proprio nella 42 km. Il brianzolo ha abbandonato la Polvere di Magnesio da ormai una decina d’anni dopo aver preso parte anche ai ...

Il padre del 14enne morto durante l'ora di Ginnastica : "Voglio giustizia - sapere perché" : Meno di una settimana fa, il 14enne Sukhraj Rathor aveva ottenuto il certificato di idoneità sportiva dall’Usl 2 Marca Trevigiana. Ieri si è accasciato sul campetto dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Eugenio Barsanti” di Castelfranco, in provincia di Treviso. Un malore: per lui non c’è stato niente da fare. Ora il padre chiede di sapere come sia potuto accadere. Lo urla nel pronto soccorso ...

Ginnastica - Carlotta Ferlito si è ritirata? La Federazione Internazionale aggiorna lo status dell’azzurra - out anche Erika Fasana : Carlotta Ferlito si sarebbe ritirata, secondo la Federazione Internazionale di Ginnastica. Questa è la notizia che riporta la FIG, nella tabella delle ginnaste italiane è infatti sparito il nome della siciliana accanto a cui figura un scritta in grigio con tanto di “retired”. Lo stesso vale per Erika Fasana. Queste sono le novità presenti sul sito federale dopo l’aggiornamento fatto in seguito ai Mondiali conclusi ormai otto ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : le 10 cose che ci lasciano. L’Italia dei sogni - Simone Biles da record - sorprese e Olimpiadi : Si sono conclusi i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) sono andati in scena dieci giorni spettacolari che hanno regalato grandi emozioni a tutti gli appassionati. Vediamo nel dettaglio cosa ci lascia questa rassegna iridata. Simone Biles – La più vincente di sempre, la più medagliata di tutti i tempi, la più grande della storia. Non ci sono più aggettivi per descrivere questo fenomeno che ha ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia - surreale ma bello. Un bronzo da leggenda che cambia la storia - le Fate l’hanno fatta grossa : Quanto successo martedì 8 ottobre alla Schleyer Halle di Stoccarda rimarrà per sempre nella storia della nostra Ginnastica artistica, cinque Fate hanno reso possibile l’impossibile e ci hanno spedito al settimo cielo, dove i sogni diventano realtà. “surreale, ma bello”, giusto per citare una celeberrima battuta pronunciata da Hugh Grant in Notting Hill, una perla da inguaribili romantici che calza a pennello con l’impresa ...

Ginnastica - Marco Lodadio in scia ai Signori degli Anelli : da Chechi a Morandi - tra i grandi dell’Italia al castello : Marco Lodadio rinverdisce ancora una volta la grande tradizione dell’Italia agli Anelli, l’attrezzo che ha regalato il maggior numero di gioie al nostro Paese nel corso della secolare storia della Ginnastica artistica. Oggi il 27enne di Frascati ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali, riuscendo così a confermarsi sul podio della rassegna iridata dopo il bronzo dello scorso anno. L’allievo di Gigi Rocchini è ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Marco Lodadio - il Cavaliere del Castello che esalta l’Italia. Argento da campione - ora le Olimpiadi. Chi è l’azzurro? : Cavaliere del Castello, dodici mesi fa. Custode del Regno, oggi. Gli appellativi per Marco Lodadio possono sprecarsi: l’anno scorso si rivelò al Pianeta della Polvere di Magnesio conquistando la medaglia di bronzo ai Mondiali sugli amati anelli; in questo pomeriggio non solo ha saputo confermarsi ma anzi si è migliorato come soltanto i fuoriclasse riescono a fare, ha scalato un ulteriore gradino del podio iridato e si è messo al collo un ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Nikita Nagornyy trionfa nell’all-around - che bis dopo gli Europei! Dalaloyan e Xiao si arrendono : Il russo Nikita Nagornyy è il nuovo Campione del Mondo all-around, il 22enne si è imposto alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) col totale di 88.772 punti e ha così completato la stagione perfetta dopo aver vinto il concorso generale degli Europei in primavera e aver trionfato nel concorso a squadre iridato due giorni fa. Il ragazzo di Rostov è stato il più costante in questo pomeriggio e si è reso protagonista di sei esercizi di assoluto ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale all-around maschile - che battaglia per l’oro tra i tre big! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Tutto pronto per ripartire. 16.36 Ora i minuti di riscaldamento agli attrezzi. 16.34 Tra poco la seconda rotazione. Dalaloyan, Nagornyy e Ruoteng saranno al cavallo con maniglie. Ludovico Edalli è tredicesimo col 13.866 al volteggio e ora si trasferisce alle amate parallele pari. 16.32 CLASSIFICA. Al comando il russo Artur Dalaloyan con 15.200, alle sue spalle il connazionale Nikita ...

Ginnastica - Italia qualificata alla Coppa del Mondo 2020! Le Fate cercheranno un pass aggiuntivo per le Olimpiadi : L’Italia si è qualificata alla Coppa del Mondo 2020 all-around di Ginnastica artistica. La nostra Nazionale avrà diritto di schierare una ragazza in ciascuna delle quattro tappe che andranno in scena durante la prossima primavera, si tratta di alcune delle gare più prestigiose del calendario internazionale: l’American Cup negli USA, la Deutscher Pokal a Stoccarda (Germania), il Grand Prix a Birmingham (Gran Bretagna), la Japan Cup a ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’infortunio di Elisa Iorio - cosa si è fatta l’azzurra? Perché non ha terminato l’all-around? : Elisa Iorio si è infortunata durante la Finale all-around dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si è disputata oggi pomeriggio alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania). L’azzurra, dopo due esercizi poco brillanti alla trave e al corpo libero, si è trasferita al volteggio dove ha eseguito il doppio avvitamento, ma purtroppo è caduta e si è fatta male alla caviglia e al piede sinistro. Il DT Enrico Casella ha voluto ...

Ginnastica - Jury Chechi critica l’Italia maschile : “La non qualificazione alle Olimpiadi? Un fallimento - nessuno lo ammette” : Jury Chechi è pronto per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno, tra due giorni spegnerà le candeline su una delle torte più importanti della vita di un uomo, il traguardo di mezzo secolo porta inevitabilmente a tracciare un bilancio e a guardare al passato con un pizzico di nostalgia. Il Signore degli Anelli, una delle figure simbolo della nostra Ginnastica artistica, ha rilasciato un’intervista a Repubblica e si è soffermato sui ...

FOTO Ginnastica - il body bianco-nero delle Fate : la creazione Sigoa che ha portato l’Italia al bronzo a squadre : Il body bianco-nero ha portato benissimo. Oggi l’Italia è scena in pedana a Stoccarda (Germania) per disputare la Finale a squadre dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, le Fate hanno indossato la creazione realizzata da Sigoa pensata appositamente per questo evento: c’era il rischio che i leotard dell’azienda brianzola non uscissero nemmeno dagli armadi visto che le ragazze di Enrico Casella si sono qualificate ...