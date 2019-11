Fioramonti chiede più fondi per la ricerca | non nuovi vincoli

Fonte : agi

(Di mercoledì 6 novembre 2019) La distanza che c'è tra i tre miliardi di euro chiesti e le risorse oggi sul tavolo è “larga” ammette il ministro dell'Istruzione Lorenzoin un'intervista a la Repubblica. Così, “dopo una serie di esecutivi che hanno tagliato sull'istruzione – prosegue – non mi posso accontentare di un governo che smette di prelevare soldi dal Miur”. E torna a insistere: “Bisogna investire e con forza” sull'istruzione e dunque sul suo dicastero. Così, gli ricorda il quotidiano diretto da Carlo Verdelli, stanti così le cose si avvicina anche la scadenza della sua promessa iniziale, fatta ancor prima di insediarsi al ministero di viale Trastevere a Roma: "O tre miliardi a scuola e università o mi dimetto”, aveva giurato. E oggi, alla verifica dei fatti e dinanzi al suo governo che come altri continua a non investire in istruzione, ribatte: “So che cosa ho detto e so che sono un uomo ...

OnlineAletheia : Anief chiede al ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti di ascoltare la piazza del 12 novembre… -