Buchi neri e distribuzione nelle galassie nane | un nuovo metodo per identificare nuclei

Astronomia : galassie nane “frenate” dai Buchi neri : Sono le più diffuse nell’Universo, contengono una quantità di stelle compresa tra 100 milioni e pochi miliardi e spesso orbitano intorno a ‘colleghe’ di dimensioni più ampie: sono le galassie nane, protagoniste di uno studio dedicato alla loro evoluzione e recentemente pubblicato su The Astrophysical Journal (articolo: “Agn-Driven Outflows in Dwarf Galaxies”). La ricerca, condotta da tre astrofisiche dell’Università della California-Riverside, ...

Anche lo spazio protagonista di BergamoScienza : dalla Luna ai Buchi neri : Sondare l’universo ne schiude le infinite meraviglie: stelle, pianeti, galassie, buchi neri, pulsar, nane brune, nebulose, ammassi stellari. Al festival di divulgazione scientifica BergamoScienza (5-20 ottobre 2019), quest’anno, il pubblico sarà guidato in un viaggio interstellare ai confini del cosmo per scoprire il futuro che ci lega a queste nuove realtà. A meno di un secolo da quando è stata ipotizzata l’esistenza del più misterioso oggetto ...

The Flash 6 parte con il botto tra Buchi neri e lacrime : chi è Chester P. Runk? : Il momento che tutti stavamo aspettando è arrivato e finalmente anche The Flash 6 ha fatto il suo debutto qualche ora fa negli Usa ripartendo dal momento in cui Nora è morta, almeno in senso pratico, e i suoi genitori non sono nemmeno riusciti ad ascoltare le loro ultime parole lasciate in un video andato subito distrutto. Cosa avrà voluto dire Nora ai genitori? Questa potrebbe essere una delle chiavi della nuova stagione che, subito dopo, ci ...

Astronomia : collisione in vista per un trio di Buchi neri : Anche nell’immensità dello spazio si possono rischiare tamponamenti multipli: è quello che sta capitando a tre galassie che ospitano altrettanti buchi neri extra large. Il singolare sistema – spiega Global Science – è stato individuato casualmente da alcuni astronomi che erano intenti a cercare solo una coppia di buchi neri e che, dopo la scoperta, hanno compiuto ulteriori osservazioni, i cui risultati saranno pubblicati su The ...

Quanto pesano i Buchi neri? I mostri cosmici salgono sul piatto (della bilancia) : Quanto pesa un buco nero? In cerca di una strategia per misurare la massa dei buchi neri, gli astrofisici dell‘Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca hanno ideato un modo per pesarli indirettamente, confermandone, allo stesso tempo, l’esistenza. Il metodo, pubblicato nel ??Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, è stato applicato sulla galassia Messier 87.? Nota anche con l’abbreviazione M87 o come Virgo A, Messier 87 è una galassia ...

Sissa - dai Buchi neri primordiali nuovi indizi su materia oscura : Studiando le interazioni tra la luce e i gas nello spazio intergalattico, utilizzando supercomputer e telescopi, ricercatori della Sissa indagano sulla composizione dell'Universo. "Abbiamo testato uno scenario in cui la materia oscura è composta da buchi neri non stellari, ma formati nell'universo primordiale", afferma Riccardo Murgia, primo autore dello studio recentemente pubblicato su Physical Review Letters insieme ai colleghi Giulio Scelfo ...

Mafia : al via requisitoria Borsellino quater - ‘troppi Buchi neri - cercare verità’/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Il magistrato nella sua requisitoria sottolinea anche che “deve evidenziarsi che la auspicabile, futura individuazione di responsabilità di soggetti esterni al sodalizio mafioso, che ben potrebbero aver agito prima della strage di via D’Amelio, concorrendo alla relativa esecuzione e determinandone l’accelerazione, e dopo la strage, a realizzare il colossale depistaggio evidenziato nella motivazione ...

Mafia : al via requisitoria Borsellino quater - ‘troppi Buchi neri - cercare verità’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Lia Sava, durante la requisitoria fiume, al Palazzo di giustizia di Caltanissetta, tiene anche a sottolineare con forza che “la ricerca della verità non si è mai fermata”. E parla di “produzioni inerenti la strage di via Capaci e che sono oggetto di ulteriori approfondimenti”. “Questo materiale – dice il pg in aula – costituisce la dimostrazione che senza alcuna remora si sta ...

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘pentiti svelino i Buchi neri strage via D’Amelio’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – Il Procuratore generale di Caltanissetta Lia Sava, nel corso della requisitoria nel processo Borsellino quater, ha auspicato “il contributo di qualche ‘pentito’ e di qualche irriducibile di Cosa nostra o di altre organizzazioni criminali di stampo mafioso” che “finalmente avvertano oltre che l’obbligo giuridico anche l’imperativo morale di riferire in merito ...

Dai Buchi neri primordiali nuovi indizi sulla materia oscura : In cerca di risposte sull’origine del cosmo tra foreste e ragnatele cosmiche che popolano lo spazio profondo. «Abbiamo testato uno scenario in cui la materia oscura è composta da buchi neri non stellari, ma formati nell’universo primordiale», dice Riccardo Murgia, primo autore di uno studio recentemente pubblicato su Physical Review Letters insieme ai colleghi Giulio Scelfo e Matteo Viel della Sissa – Scuola internazionale superiore di studi ...