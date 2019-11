' Branding Dalì | la costruzione di un mito' a Napoli fino al 2 febbraio

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Al via la mostra "Dalí. Ladi un" nel capoluogo partenopeo a Palazzo Fondi visitabile sino al 2. Exhibition è una mise en scène "inconsueta" del genio catalano, una exhibition di 150 opere di Salvator Dalí che offre ai "viaggiatori" un lato meno noto al grande pubblico, ossia quel processo attraverso le opere di "dalinizzazione", svela la capacità di come Salvator Dalí sia riuscito a far diventare sé stesso un Brand, di come attraverso i media a disposizione, percorrendo quell'attegiamento Pop e quel divismo - precursore dei giorni nostri- Dalí sia riuscito a far diventare Dalí un marchio. "Dalí. Ladi un" è un percorso espositivo della produzione artistica del genio surrealista per eccellenza, un'offerta artistica che va dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta, é un "viaggio" attraverso quell'attegiamento di artista della ...

Yogaolic : RT @AiseStampa: BRANDING DALÍ: A NAPOLI L’ARTE E LA COSTRUZIONE DI UN MITO - AiseStampa : BRANDING DALÍ: A NAPOLI L’ARTE E LA COSTRUZIONE DI UN MITO - Num_dal_tla : RT @sevenblog_it: Palazzo Fondi di #Napoli fino al 2 febbraio 2020 propone Branding Dalí. La costruzione di un mito, una mostra dedicata a… -