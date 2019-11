Benedetta Rossi | Non ho mai sognato di fare la chef | ma sono brava nell' arte di

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 6 novembre 2019) “Sto vivendo un’avventura incredibile che qualche volta mi porta lontano. Ma la cosa più bella è che tutto è iniziato da casa mia e da casa mia continua a vivere. Anche per questo mi sento ancora ladi sempre:ancora qui che coltivo l’orto come mi ha insegnato nonna, mi prendo cura di Marco e Nuvola, mi rilasso all’ombra del mio albero e tutti i giorniin cucina per trascorrere il tempo con voi. Vi ringrazio perché, oltre a essere tantissimi, ci siete sempre stati”. A parlare così è, una signora molto simpatica che in pochissimo tempo è diventata una vera e propria stella del web con video e foto di ricette apprezzate da milioni di fan. Marco è suo marito, Nuvola il loro amatissimo cane trovato e adottato da un po’ di anni. La sua pagina - Fatto in casa da ...

