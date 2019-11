VivaRaiPlay | venti minuti di Fiorello sono pochi? Riguardatelo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) Una volta qualcuno disse a Paul McCartney che le prime canzoni dei Beatles erano troppo brevi. “Basta premere di nuovo play”, rispose il Macca. È una delle regole auree del pop, la brevità. E il varietà concentrato in una pillola che abbiamo visto ieri sera su RaiUno è stato bello come quelle canzoni che ti lasciano l’acquolina in bocca, quelle che vuoi risentire subito. Un’altro ritornello sarebbe di troppo, storpierebbe la dinamica del pezzo. Meglio godersela tutta, rimettendola dall’inizio. Un mix tra jukebox e Spotify, con Pippo Baudo a fare da Re della tv e un bambino fissato con la trap a decidere i contenuti di RaiPlay,con il suoha sbancato. All’auditel, con un 25% di share che sa di “oltre le aspettative” e nel mettere a segno un colpo importante nel linguaggio televisivo. Un programma a metà tra RaiUno e il ...

