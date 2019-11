Tagli di capelli medio-corti per l' autunno-inverno | il mullet e il carré per ringiovanire

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 5 novembre 2019) In questo2019-2020 sono di tendenza molti nuovidi. Le più gettonate sono le chiome-corte. Questo hairstyle aiuta anche ail volto, quindi è da prendere in considerazione. Di seguito le ultime novità del momento. Nuove chiome Si può optare per uno corto e sfilato: in questo caso è presente una frangia o un ciuffo laterale. Per quanto riguarda la tonalità si può scegliere il biondo con schiariture champagne: la nuance illumina perfettamente la capigliatura. Questa proposta è stata creata per i saloni di Aldo Coppola da Stefano Lorenzi. Invece Salvo Ferretti ha realizzato un: quest'ultimo è perfetto per addolcire i lineamenti e inoltre toglie una decina di anni....

