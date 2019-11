Razzismo | assessore leghista in video | “Un animale grasso che vive in acqua? E’ un negro”

Fonte : ilsecoloxix

(Di martedì 5 novembre 2019) Il giovane esponente del Carroccio si è dimesso dopo che il sindaco di Orzinuovi ha valutato di ritirargli le deleghe

iltredici : RT @caciara83: Dopo una serie lunghissima di atti di Razzismo ultimo, ma non ultimo perché se non li fermiamo ce ne saranno altri, dell'ass… - Stupormundi66 : RT @caciara83: Dopo una serie lunghissima di atti di Razzismo ultimo, ma non ultimo perché se non li fermiamo ce ne saranno altri, dell'ass… - MiyakeEau : RT @AngeloTani: io non mi stupisco più! #razzismo Si è ufficialmente dimesso l’assessore leghista alla Cultura di #Orzinuovi #LeonardoBin… -