Leonardo DiCaprio dona 100mila dollari per amore della sua Camila

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 5 novembre 2019) Forse non ha ancora intenzione di sposarla, masembra davvero tenerci molto a giudicare dalla generosazione che ha fatto durante l’evento di cui la suaè stata madrina d’eccezione. L’attore ha staccato un assegno da centomiladurante il gala di “A Sense of Home Backyard Bowl” tenutosi a Beverly Hills, a favorecharity che si occupa di creare case per giovani senzatetto, rendendo così molto orgogliosa la sua fidanzata che è un’attivista di questo ente di beneficenza.Mattatoreserata, a cui hanno presenziato anche Cindy Crawford, Sylvester Stallone, Ryan Reynolds e Tobey Maguire, è stato l’attore Jamie Foxx che ha presentato l’evento e che, alla vista dell’assegno di, ha gridato: “Fermi tutti, abbiamo un lupo in sala!”, riferendosi al film “The Wolf of Wall Street” in cuiinterpretava un ricco broker. Quella di...

HuffPostItalia : Leonardo DiCaprio incontra Greta: 'Insieme costruiremo un futuro più luminoso per il pianeta' - THR : Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio on phone-free sets, scene improvisation in #OnceUponaTimeinHollywood… - Muscoli_info : RT @RadioR101: #R101News: dopo Leonardo DiCaprio, anche l'ex governatore della California incontra Greta ?? -