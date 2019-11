Black Friday 2019 | offerte e sconti Smartphone | vestiti e… arriva il venerdì nero

Si sente già odore di Black Friday 2019 su Ebay : codice sconto disponibile il 5 novembre : Cominciano ad essere particolarmente attivi gli store più famosi qui in Italia in ottica Black Friday 2019, come si potrà notare oggi 5 novembre con Ebay. La decisione della piattaforma, infatti, è stata quella di lanciare una nuova campagna, che a conti fatti rappresenta una risposta alle varie catene già al centro di annunci ufficiali in vista delle offerte di fine mese come avrete notato lo scorso fine settimana. Proviamo dunque a capire ...

Cyber Monday 2019 : data - che cos’è e differenza con il Black Friday : Il Cyber Monday 2019 sarà il 2 dicembre, primo lunedì dopo il Black Friday. Scopriamo che cos'è questa ricorrenza dedicata allo shopping online, quali sono le differenze tra Black Friday e Cyber Monday, dove trovare gli sconti più convenienti online e come approfittarne per lo shopping natalizio.Continua a leggere

Da Euronics “È già Black Friday” col nuovo volantino : dal 7 novembre ribassi fino a 500 euro : euronics prepara il volantino "È già Black Friday", valido dal 7 novembre, con sconti fino a 500 euro secondo la formula "più spendi, più risparmi". L'articolo Da euronics “È già Black Friday” col nuovo volantino: dal 7 novembre ribassi fino a 500 euro proviene da TuttoAndroid.

Black Friday 2019 - conto alla rovescia/ Sconti folli dal 29 novembre : non solo Amazon : Black Friday 2019, al via il conto alla rovescia: dal 29 novembre gli Sconti folli non solo su Amazon ma anche nei negozi fisici, ecco le previsioni.

Al Black Friday mancano 18 giorni : La grande giornata di sconti e promozioni sui negozi online sarà il 22 novembre: le cose da sapere per prepararsi

Volete un coupon da 5 euro da sfruttare su eBay al Black Friday? Ecco come ottenerlo : eBay ha lanciato una nuova promozione grazie alla quale potrete ottenere un coupon da euro da spendere durante la settimana del Black Friday. L'articolo Volete un coupon da 5 euro da sfruttare su eBay al Black Friday? Ecco come ottenerlo proviene da TuttoAndroid.

Sempre più Black Friday smartphone : offerte Amazon del 4 novembre su iPhone XR e Huawei P30 Lite : Il Black Friday smartphone sta per entrare nel vivo, tanto che le offerte Amazon di questo inizio settimana si preannunciano da subito scoppiettanti. Il 4 novembre si apre all'insegna di una proposta a cui difficilmente potrete rinunciare: iPhone XR (64GB) nero a 669 euro con spedizione gratuita. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon (cosa che dovrebbe molto rassicurarvi), con disponibilità dall'8 novembre 2019 (si tratta di aspettare ...

Si accende il Black Friday 2019 : Xiaomi Mi Band 4 già in offerta su Amazon : Si vede che il Black Friday 2019 si sta avvicinando: torna in offerta, per l'occasione, anche la Xiaomi Mi Band 4, il braccialetto intelligente del produttore cinese che tanto bene sta facendo presso il pubblico, che quasi l'ha incoronata smart-Band più interessante del periodo. L'apparecchio è proposto su Amazon al prezzo di 29.99 euro (in luogo dei 34.99 euro che in genere costa). La spedizione è gratuita, con disponibilità immediata ...

Ne vedremo delle belle con il Black Friday 2019 di Euronics : annuncio ufficiale su offerte flash : Manca davvero poco al Black Friday 2019 e, con l'arrivo del mese di novembre, per forza di cose cresce l'attesa da parte degli utenti. Le aspettative come sempre sono elevate, al punto che anche Euronics ha voluto dare un importante messaggio ai propri clienti, dopo le notizie riportate nelle scorse ore sulle nostre pagine con MediaWorld. Cerchiamo dunque di mettere a fuoco la questione, in modo tale che tutti si possano preparare al meglio per ...

Amazon : Tutte le offerte Black Friday : Avete spesso sentito parlare di Black Friday ma vi siete sempre chiesti “cos’è e come funziona il Black Friday Amazon“? Il “Venerdì Nero” è ormai conosciuto come il Venerdì più folle dell’anno nel quale a leggi di più...

Doppietta Black Friday Mediaworld con Cyber Monday 2019 - offerte lampo assicurate : Anche in questo 2019 ci sarà il Black Friday Mediaworld, magari insieme al Cyber Monday, con offerte di tutto rispetto sia online che presso i negozi della catena di elettronica? Il brand non poteva di certo mancare all'appuntamento del prossimo venerdì nero di shopping e del conseguente lunedì Cyber e ha già provveduto, esattamente come Unieuro, a pubblicare le pagine delle rispettive promozioni sul suo sito ufficiale. Primi dettagli ...

Black Friday 2019 : come funzionano le offerte e chi può approfittarne : Il Black Friday sta per arrivare: venerdì 29 novembre inizia l'edizione 2019 del venerdì nero, con offerte e sconti sia nei negozi fisici che soprattutto sui principali store online. Atteso da milioni di persone in tutto il mondo, il Black Friday è il più importante evento di shopping dell'anno: ecco come funzionano gli sconti, chi può approfittare delle offerte. Con qualche trucco per aggiudicarsi gli sconti migliori.Continua a leggere

Si avvicina il Black Friday 2019 : prima offerta Amazon regala buono sconto di 10 euro : C'è una promozione Amazon che potrebbe interessare a chi già immagina di fare parecchia spesa in vista del Black Friday 2019, ovvero un buono sconto di 10 euro di cui sarà possibile usufruire a fronte di un acquisto dal valore di almeno 30 euro. Si tratta solo di comprare prodotti compatibili con l'offerta, ovvero articolo utili per l'igiene personale e la pulizia della casa. La promozione Amazon è valida dal 21 ottobre 2019, e perdurerà fino ...

Ecco come ottenere un buono da 10 euro su Amazon in attesa del Black Friday : Il Black Friday 2019 di Amazon scalda i motori e attiva una promo di 10 euro di buono per ogni 30 euro spesi su prodotti venduti e spediti da Amazon L'articolo Ecco come ottenere un buono da 10 euro su Amazon in attesa del Black Friday proviene da TuttoAndroid.