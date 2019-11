Jared Padalecki rompe il silenzio sui social | riprese di Supernatural 15 a rischio?

Jared Padalecki arrestato : accuse di violenza e ubriachezza per la star di Supernatural | VIDEO : Jared Padalecki arrestato la scorsa domenica mattina dalle autorità texane, in seguito ad una serata brava con alcool senza freni. Il protagonista di Supernatural è stato messo in manette perchè ubriaco, ma le accuse non si limitano a questo. Data la sua reazione alla vita degli agenti, l’attore è anche accusato di violenza. Jared Padalecki è rimasto in stato di fermo per diverse ore e dovrà pagare 15 mila dollari di cauzione per poter ...

Jared Padalecki - arrestato il Dean di Una mamma per amica : Dimenticate il dolce Dean di Una mamma per amica, ruolo che ha interpretato dal 2000 al 2005: Jared Padalecki sarebbe stato arrestato per violenza e ubriachezza. Secondo quel che riporta il sito americano TMZ per lui sarebbero scattate le manette ad Austin, in Texas, fuori da un locale del quale l’attore sarebbe uno degli investitori. L’arresto di Jared Padalecki Stando al racconto di alcuni testimoni oculari Jared Padalecki avrebbe ...

Il video dell’arresto di Jared Padalecki : la star di Supernatural accusato di ubriachezza e violenza : Il video dell'arresto di Jared Padalecki sta già facendo il giro del mondo. L'amata star di Supernatural, il ragazzo pacato e sempre educato e disponibile che abbiamo conosciuto in questi anni, potrebbe essersi lasciato andare ad una notte di follia dalle conseguenze impensabili. A lanciare la notizia e il video dell'arresto di Jared Padalecki è stato l'informatissimo sito di gossip americano TMZ che rivela anche le presunte motivazioni ...

Walker Texas Ranger - il reboot con Jared Padalecki verrà sviluppato da The CW : Il reboot di Walker Texas Ranger con Jared Padalecki nei panni del protagonista, verrà sviluppato per The CW Se vi mancano le repliche su Rete 4 di Walker Texas Ranger, sicuramente il reboot attualmente in lavorazione farà per voi, o quasi. Qualche settimana fa, CBS Studios aveva annunciato lo sviluppo di un reboot della serie cult degli anni novanta, dal titolo Walker, con Jared Padalecki nei panni del nuovo protagonista. La notizia di oggi è ...

Jeffrey Dean Morgan - Jensen Ackles e Jared Padalecki legati per sempre dopo Supernatural : Jeffrey Dean Morgan, Jensen Ackles e Jared Padalecki saranno legati per sempre dopo la loro esperienza a Supernatural. Abbiamo parlato spesso di quanto la serie sia riuscita a costruire una famiglia che ama stare insieme ma che soffre molto all'idea di separarsi alla fine di questa stagione. I rapporti che si sono creati saranno indelebili, almeno per molti di loro, e lo stesso possiamo dire di quello che si è creato tra il papà seriale e i ...

Ritorna 'Walker Texas Ranger' - annunciato il reboot con l'attore Jared Padalecki : Sembra proprio che questi siano gli anni dei reboot. Dopo quello molto discusso del celebre telefilm "Streghe", quello di "Sabrina vita da strega" online su Netflix, e quello di "Beverly hill", è stato da poco annunciato il reboot del telefilm "Walker Texas Ranger", reso iconico negli anni dalla figura dell'attore protagonista Chuck Norris. Il telefilm originale "Walker Texas Ranger" Telefilm statunitense, "Walker Texas Ranger" è ormai un cult ...

Walker (Texas Ranger) : Jared Padalecki sarà il protagonista del reboot della serie : Jared Padalecki vs Chuck Norris (foto da Eonline) Walker Texas Ranger tornerà sul piccolo schermo. In un periodo in cui impazzano i reboot, potrebbe arrivare anche il remake di una delle serie cult degli anni ‘90. Come riporta Deadline, il progetto in lavorazione, acquistato da CBS TV Studios, è l’adattamento del famoso crime drama e si intitolerà Walker. L’attore protagonista sarà Jared Padalecki, che prenderà dunque il posto di ...