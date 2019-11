Demi Lovato ha detto delle parole molto sagge nella sua prima intervista in oltre un anno

Demi Lovato - l’abisso e la rinascita : «Ora mi amo davvero» : Demi Lovato al Teen Vogue Summit 2019Demi Lovato al Teen Vogue Summit 2019Demi Lovato al Teen Vogue Summit 2019Demi Lovato al Teen Vogue Summit 2019Demi Lovato al Teen Vogue Summit 2019Demi Lovato al Teen Vogue Summit 2019Demi Lovato al Teen Vogue Summit 2019Demi Lovato al Teen Vogue Summit 2019Demi Lovato al Teen Vogue Summit 2019Demi Lovato al Teen Vogue Summit 2019«Se mi guardo allo specchio oggi non vedo una vincitrice, ma una combattente. ...

Calano le temperature e si raffreddano i flirt estivi. O meglio, con la fine della calda stagione, le coppie nate tra abiti corti e cocktail ghiacciati si trovano di fronte ad un bivio: proseguire e impegnarsi oppure mollare e arrivederci.

La relazione tra Demi Lovato e Mike Johnson si sarebbe spenta dopo un mese : La cantante non avrebbe voluto una relazione seria The post La relazione tra Demi Lovato e Mike Johnson si sarebbe spenta dopo un mese appeared first on News Mtv Italia.

Hackerato account Snapchat di Demi Lovato - rubate sue foto intime : Demi Lovato è l'ultima celebrità a cui sono state hackerate e rubate foto private. Dopo i casi di Bella Thorne, dell'amministratore delegato di Twitter Jack Dorsey e dell’attrice Chloe Grace Moretz, solo per citarne alcuni, adesso anche la popstar deve fare i conti con la violazione di un suo account social. Non è ancora chiaro se Demi Lovato abbia denunciato l'avvenuto hacking alle forze dell'ordine o se abbia solo chiesto a Snapchat di ...

La tragedia della tossicodipendenza torna nella vita di Demi Lovato. Il paradiso ha un nuovo angelo : Non è una vita facile quella di Demi Lovato La celebre pop artist che nel luglio del 2018 è stata ricoverata per overdose, tutti i giorni deve affrontare lo spettro della tossicodipendenza. Ora sta riacquistando le forze, sta continuando a seguire gli incontri ed è coccolata dalla sua famiglia. Scampato il pericolo, l’artista però deve comunque fare i conti con il dramma della tossicodipendenza, a causa della morte di un suo carissimo ...

Demi Lovato piange l'amico morto per overdose : "Sono devastata. La dipendenza non è uno scherzo" : “Il paradiso ha guadagnato un nuovo angelo”. La cantante Demi Lovato racconta così sui social la perdita dell’amico modello Thomas Trussell, morto per overdose. In una storia Instagram, l’artista americana ha scritto: “Sono devastata. La dipendenza non è uno scherzo”.E che l’abuso di droghe sia problema da affrontare con delicatezza Demi Lovato lo sa bene: nel luglio 2018, la cantante ...

Demi Lovato spiega la tossicodipendenza ricordando un amico deceduto : Demi Lovato piange la morte dell'amico Thomas, deceduto improvvisamente dopo una lunga battaglia contro la dipendenza da droghe: un evento che l'ha colpita profondamente tanto da spingerla a parlare a cuore aperto della tossicodipendenza. La giovane ha voluto celebrare l'amico attraverso una Storia Instagram, dichiarandosi devastata dalla sua morte, nonché invitando amici e familiari a stringersi accanto a chi è vittima della droga. Demi si è ...

Demi Lovato si battezza nel fiume Giordano : Vivo una nuova fase spirituale : È un momento di grandi cambiamenti per Demi Lovato. La cantante statunitense, uscita dal rehab nel novembre 2018 dopo il ricovero per overdose di droga, sta compiendo una vera e propria trasformazione. Maggiore consapevolezza di se stessa e del suo corpo (pubblicando sui social foto senza ritocchi e dove la cellulite è in bella mostra) e delle sue potenzialità e doti canore (firmando con il nuovo manager delle popstar, Scooter Braun). La ...

Il nuovo ragazzo di Demi Lovato ha dato un aggiornamento sulla relazione : "Demi bacia molto bene" The post Il nuovo ragazzo di Demi Lovato ha dato un aggiornamento sulla relazione appeared first on News Mtv Italia.

«Questa è la mia paura più grande. Una mia foto in bikini non ritoccata. E indovina un po', è CELLULITE!!!! Sono così stanca di vergognarmi del mio corpo, di modificarlo (sì, le altre ...

Demi Lovato ha iniziato a uscire con una star dei reality americani : Lui si chiama Mike Johnson The post Demi Lovato ha iniziato a uscire con una star dei reality americani appeared first on News Mtv Italia.

Demi Lovato esce con Mike Johnson : Dimenticare Wilmer Valderrama, Luke Rockhold, Guilherme Vasconcelos e Henry Levy, sue ultime fiamme. Detto, fatto. Rumor alla mano, Demi Lovato starebbe uscendo con Mike Johnson, ex concorrente del reality show The Bachelorette.Sono usciti e sta andando tutto molto bene. Sembra che abbiano molto in comune e si stanno conoscendo.prosegui la letturaDemi Lovato esce con Mike Johnson pubblicato su Gossipblog.it 16 settembre 2019 12:26.

Demi Lovato come Gigi Hadid : un amore da «The Bachelorette»

Demi Lovato mostra la cellulite sui social : «Sono stanca di vergognarmi del mio corpo» : Demi Lovato sceglie di mettersi a nudo. La cantante non si è solo spogliata, letteralmente, ma ha voluto mostrare ai suoi followers come sia realmente il suo corpo. Lo scatto mostra le imperfezioni che quasi ogni donna ha, da cui quasi ogni donna è ossessionata e proprio per questo Demi ha voluto lanciare un messaggio molto importante dalla sua seguita pagina social. «Questa è la mia più grande paura. Una mia foto in bikini non editata e, ...