Con auto-ariete entrano e depredano cattedrale

Furto - auto come ariete Contro chiesa : 12.23 Sconosciuti hanno sfondato in nottata, con un'automobile usata come ariete, il portale della cattedrale di OloronSainte-Marie, nei Pirenei francesi, poco distante da Lourdes, iscritta nel patrimonio mondiale Unesco. Rubata parte del tesoro della cattedrale, secondo la procura di Pau, oggetti di oreficeria,un calice e un ostensorio

Destinare alla non autosufficienza i soldi sprecati Con reddito e quota 100 : Ferruccio De Bortoli ha ripreso sul Corriere della Sera il tema di ciò che si fa in Italia per la non autosufficienza: una penosa realtà che tocca oggi una platea complessiva (malati e caregiver) di 12 milioni di persone. Il che, fra l’altro, spiega la presenza, in Italia, di oltre un milione di badanti, quasi tutte o tutti stranieri, oltre la metà irregolare, spesso non preparati: un numero superiore a quello di tutti ...

Protezione Civile : il 6 novembre la Conferenza Nazionale delle Autorità : Si terrà mercoledì 6 novembre la Conferenza Nazionale delle Autorità di Protezione Civile, prevista dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile. L’evento vedrà la partecipazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, in qualità di Autorità Nazionale di Protezione Civile e titolare delle politiche in materia. L’evento, organizzato alle ore 10 presso la ...

Contachilometri auto truccato : come Controllare online prima dell’acquisto : Se si vuole comprare un’auto usata bisogna prestare attenzione al Contachilometri, che potrebbe essere “truccato”. Per questo motivo occorre tutelarsi e lo si può fare online, grazie al servizio disponibile sul Portale dell’automobilista del Ministero dei Trasporti denominato “Verifica ultima revisione” (qui il link). Qui bisognerà scegliere il tipo di veicolo (tra autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore), inserire il numero di targa e quindi ...

Masterclass - la lezione di Andrea Pomella : “Il racConto autobiografico attraverso 4 strumenti : la voce - l’io - la memoria e il mondo” : Cosa significa scrivere un romanzo autobiografico? Lo spiega Andrea Pomella nella sesta Masterclass, la lezione pubblicata in esclusiva su sito e app di Loft, dopo quelle di Antonio Padellaro e Silvia D’Onghia sulle fake news, di Andrea Scanzi sul giornalismo musicale, di Fabio Bucciarelli sul fotoreportage di guerra, di Natangelo sul mondo della satira e di Barbara Alberti sulla formazione del romanzo. “‘Io pur di scrivere, mi ...

“Ho perso le mani 7 anni fa in un incidente sul lavoro. E ora aiuto i disabili a Conquistare la loro autonomia” : “Ero un operaio specializzato nella costruzione di stampi per materie plastiche e tranciatura dei metalli. Sette anni fa una pressa si abbassò di colpo schiacciandomi entrambe le mani. All’epoca ero felicemente sposato, padre di un bimbo di 6 anni e di un altro in arrivo”. La vita di Andrea Lanari è cambiata a 35 anni. In una frazione di secondo. “Sopravvivere senza mani per 6 mesi e dover dipendere da tutti è una cosa che non augurerei ...

Quanto guadagna un Concessionario auto in Italia e come agisce : Quanto guadagna chi lavora in un concessionario auto in Italia? Non è più il momento in cui questa professione prometteva lauti compensi e poi bisogna anche distinguere dalla tipologia di collaborazione (con contratto o senza contratto) che si sta svolgendo. Il momento di crisi che ha colpito con forza il settore automobilistico ha drasticamente ridimensionato le prospettive di guadagni interessanti nel mercato e da tempo si attende una ripresa ...

Umbria - BianConi e Fora già lasciano Pd-M5s e lanciano un nuovo movimento autonomo. Caos tra i democratici dopo la sConfitta al voto : Un terzo polo dopo la batosta in Umbria di Pd e M5s. O meglio, visto che il nome evoca progetti non proprio fortunati nella storia politica italiana, un polo Bianconi-Fora in consiglio regionale che non sia legato né ai dem né ai Cinquestelle. Il progetto è stato annunciato giovedì da Andrea Fora, presidente di Confcooperative ed ex candidato dem in Umbria prima di fare un passo indietro e favorire la corsa dell’imprenditore di Norcia, Vincenzo ...

Anfia e Confindustria : “Auto aziendali e bonus-malus - il governo faccia retromarcia” : La risposta al ministro Patuanelli: «Ripristinare la tassazione favorevole ai lavoratori. No alle norme sulla mobilità sostenibile che penalizzano le vetture italiane»

Autobus perde il Controllo in autostrada : 33 feriti - 4 in gravi Condizioni : Siamo a Parigi, dove un Autobus della compagnia Flixbus in viaggio tra la capitale francese e Londra è finito fuori strada, i feriti sono 33, quattro in gravi condizioni. Secondo quanto riferiscono i media francesi, citando la prefettura della Somme, l’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno di domenica 3 novembre, sull’autostrada francese A-1 fra Amiens e Saint Quentin. L’Autobus era in viaggio da Parigi verso Londra e alcuni dei feriti ...

LIVE F1 - GP Usa 2019 in DIRETTA : Bottas comanda Con autorità - Ferrari non pervenuta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 27° giro/56 1’38″446, giro veloce per Hamilton, che si porta a 13″ da Verstappen (secondo) e a 19″ dal leader Bottas. 26° giro/56 Altri 3 decimi guadagnati da Leclerc su Bottas. La Ferrari sembra tornata a funzionare con le gomme hard. Con le medie non andava per ...

Italia Viva raccoglie firme Contro la tassa sulle auto aziendali : Italia Viva si mobilita contro la nuova tassa sulle auto aziendali prevista dalla manovra economica. Il sito della forza politica fondata da Matteo Renzi ospita la raccolta firme a sostegno di una petizione contro il giro di vite fiscale, un balzello che “colpirebbe indiscriminatamente quasi 2 milioni di persone che usano l’auto per lavorare”.“Le auto aziendali ad uso promiscuo - ricorda il post - sono quelle che tanti ...

Un autobus di FlixBus che viaggiava da Parigi a Londra è finito fuori strada in Francia : ci sono 33 feriti - di cui 4 in gravi Condizioni : Poco prima di mezzogiorno di domenica un autobus della compagnia FlixBus che viaggiava da Parigi a Londra è finito fuori strada: 33 persone si sono ferite, quattro delle quali in maniera grave. L’incidente, di cui non si conoscono ancora le

Vaticano - il presidente dell’Autorità finanziaria schiva la mendicante. Ma per Conoscere la verità (ai tempi di Instagram) una foto non basta : Una mendicante senza gambe si trascina a terra chiedendo l’elemosina. Sono le 11 e mezza di mattina nella via del lusso di Roma. E’ venerdì primo novembre, giorno di festa e di shopping in via Condotti. Le maschere di Halloween e le buste griffate oscurano quel che resta della festa cristiana di Ognissanti. Un uomo alto con portamento elegante in completo scuro, cravatta stretta di gusto nordeuropeo, taglia la strada a fronte ...