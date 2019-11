Balotelli è indifendibile | ma i tifosi del Verona dovrebbero fare autocritica Anche se

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019): i luoghi comuni si sprecano ed è difficile separare il grano dal loglio. Se non fosse una questione molto seria verrebbe da ridere, ma proviamo a mettere in fila un po’ di pensieri, meglio se non banali. 1. Idelhanno la peggior fama del mondo e complessivamente non se la meritano. Devo dire per esperienza diretta che, ultimamente, il tasso di hooliganite dei supporter dell’Hellas è peggiorato. Le originarie Brigate Gialloblù erano altra roba. Non nascondevano teppisti professionali e avevano un grande senso dell’umorismo, chiamiamolo capacità di provocazione che altre tifoserie non avevano. Milan, Juventus, Inter e Napoli erano e sono in confronto tifoserie molto più grevi e con una propensione al teppismo e alla delinquenza non certo inferiore a quella dei veronesi. Ma tant’è, da tempo idelsono indicati come tra i più violenti, i più ...

