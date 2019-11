Arcelor Mittal pronta a restituire l’Ilva allo Stato italiano

Arcelor Mittal : cancellare l’immunità (che non c’era) significa cancellare gli investimenti : Unire sindacati, imprese, ex ministri, opposizione, parlamentari che sostengono il Governo (me compresa): la scelta della maggioranza di votare - dentro la conversione in legge del decreto sulle crisi aziendali - la norma sulla responsabilità penale dei vertici Arcelor Mittal è riuscita a produrre un risultato davvero significativo, se non fosse che si tratta di un’unione di protesta, per segnalare quello che pare un errore ...

ILVA/ L'insolito silenzio di Arcelor Mittal : Quanto sta accadendo intorno all'ex ILVA di Taranto deve far riflettere. Anche rispetto all'atteggiamento di Arcelor Mittal

Ex Ilva - braccio di ferro ArcelorMittal-governo. Con lo spettro di più cig : La vicenda dell’ex Ilva rischia di complicarsi fino alle estreme conseguenze. La riduzione della produzione industriale e la mancanza delle tutele legali per i manager dell’azienda stanno surriscaldando un clima già abbastanza rovente. Per ora siamo nel campo delle ipotesi, tra minacce e prese di posizione. Sta di fatto che c’è stato un primo incontro tra il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e ...

Arcelor Mittal - Uilm : "Paura" capisquadra : 17.33 "Si è innescato un processo di paura da parte dei lavoratori che hanno la reresponsabilità della gestione,che devono firmare documenti o impartire ordini.Sono i capisquadra, i capireparto, i capiturno. Non i vertici. Chiedono di essere esonerati da responsabilità. E così parte una reazione a catena che inesorabilmente porta al fermo". Lo dice il segretario generale della Uilm,Palombella,parlando dello stabilimento ex Ilva a Taranto,ora ...

Caos ex Ilva. Sindacati in allarme : "ArcelorMittal in stato comatoso". L'azienda aspetta l'incontro con Patuanelli : Il Caos ha inizio nel più classico dei modi: una battaglia tutta interna ai 5Stelle. Diciassette senatori grillini, minacciando anche di far cadere il governo, hanno sottoscritto un emendamento per togliere le tutele legali ai manager di ArcerolMittal, ex Ilva, e ai commissari straordinari di Taranto. Così l’intera maggioranza, compreso il Pd, si è allineata e il cosiddetto “scudo legale” previsto dal ...

Ex Ilva : Patuanelli - 'dopo ArcelorMittal incontro i sindacati' : Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "E dopo incontrerò anche i sindacati". Così il ministro dello Sviluppo Stefano Pautanelli annuncia che a breve convocherà anche Fim, Fiom e Uilm sulla situazione relativa ad ArcelorMittal e al sito di Taranto alla luce dell'eliminazione dell’immunità penale per i vertici

Ex Ilva - Morselli nuova ad di ArcelorMittal : chi è la ‘tagliatrice di teste’ che guidava la cordata perdente. Ed era per la decarbonizzazione : Era la numero uno della cordata che perse la battaglia proprio contro ArcelorMittal. E in ambienti sindacali tremano, rileggendo il suo curriculum, dove ‘spiccano’ i tagli drastici alla Berco e le tensioni all’Ast di Terni. Adesso Lucia Morselli, una fama da ‘tagliatrice di teste’, arriva dove da tempo si vociferava puntasse, nonostante la sconfitta di Acciaitalia, la newco che guidava nella gara per aggiudicarsi ...

Ex Ilva - cambia l’ad di ArcelorMittal : Jehl via poche ore dopo la sua prima apparizione in tv. “Nuove sfide - necessario cambio di approccio” : La sua prima intervista televisiva è andata in onda lunedì sera, appena 14 ore prima dall’annuncio del suo addio. Matthieu Jehl ha fatto giusto in tempo a farsi conoscere in prima serata su Rai 3, nella puntata di Presa Diretta, che il suo ruolo di amministratore delegato di ArcelorMittal in Italia è giunto al capolinea. Da oggi il suo posto sarà occupato da Lucia Morselli, già all’opera nel campo siderurgico all’Ast di Terni e ...

Ex Ilva - ArcelorMittal cambia per salvare il rilancio. Chi è Lucia Morselli - la “dura” ex ThyssenKrupp : La manager che sostituisce Jehl ha guidato il risanamento di Acciai speciali Terni. I timori del sindacato: nessun pregiudizio ma qui la sfida è più complessa

ArcelorMittal : Fiom - speriamo in incontro a breve con Morselli : Roma, 15 ott. (AdnKronos) – “Ci auguriamo di incontrare al più presto la nuova presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato Lucia Morselli, in considerazione della delicata situazione degli stabilimenti ArcelorMittal e del settore siderurgico nel suo complesso”. Così in una nota Francesca Re David, segretario generale Fiom-Cgil commenta il cambio ai vertici del colosso siderurgico. “A ...

ArcelorMittal chiama Lucia Morselli per tamponare la crisi dell’ex-Ilva : La sfida delle perdite record e delle battaglie legali, ambientali e industriali. La manager prende il posto di Matthieu Jehl

Lucia Morselli è la nuova presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal : ha preso il posto di Matthieu Jehl : Lucia Morselli è la nuova presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal: ha preso il posto di Matthieu Jehl. Con una nota la multinazionale ArcelorMittal – che ora è proprietaria degli stabilimenti dell’ex ILVA di Taranto – ha parlato del cambio alla

ArcelorMittal : Morselli nominata Presidente e Ad - sostituisce Jehl : Roma, 15 ott. (AdnKronos) – Lucia Morselli è stata nominata Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di ArcelorMittal Italia con decorrenza a partire da oggi. E’ una nota della multinazionale dell’acciaio ad annunciare l’avvicendamento al vertice. Morselli infatti sostituirà Matthieu Jehl, attuale Presidente e Ceo, che assumerà nuove responsabilità all’interno di ArcelorMittal. ...

Ex Ilva - Emiliano attacca : "ArcelorMittal è stato il peggiore degli acquirenti". E l'ad Jehl : "La tutela legale resta fondamentale" : Il governatore: "La fabbrica gli interessa per evitare che vada in mano ai concorrenti". L'emergenza del siderurgico nella trasmissione PresaDiretta di lunedì 14 ottobre