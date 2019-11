Lecce | donna ha un malore trovandoselo davanti | ladro gentiluomo la soccorre e scappa a

Lecce - donna muore schiacciata tra due camion : Un tragico incidente stradale è avvenuto questa mattina, intorno alle 7.30, tra Lecce e Brindisi, lungo la strada tatale 613. Nello scontro è deceduta una donna. Si chiamava Annamaria Dell'Anna, aveva 58 anni e viveva con il marito a San Cerario, un Comune in provincia di Lecce. Si è trattato di un tamponamento in cui la donna è rimasta schiacciata, come si vede dall'immagine pubblicata sul sito di "Canale 85", tra un camion e un autotreno. Per ...