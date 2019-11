I ragazzi dello Zecchino d' Oro | cast e anticipazioni

I ragazzi dello Zecchino d’oro - attrice Mariele Ventre : “Ho pianto” : Matilda De Angelis, attrice Mariele Ventre film I ragazzi dello Zecchino d’oro: “Mi sono commossa” Andrà in onda oggi, domenica 3 novembre 2019, in prima serata su Rai1 il film I ragazzi dello Zecchino d’oro, che narra la storia del festival della canzone per bambini in onda ormai da oltre sessant’anni, con protagonisti gli immancabili e indimenticabili Cino Tortorella e Mariele Ventre. Il primo, nei panni di Mago ...

Oggi, martedì 29 ottobre 2019, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione de I ragazzi dello Zecchino d'Oro, film tv di Rai 1, diretta da Ambrogio Lo Giudice, con Matilda De Angelis, Maya Sansa, Antonio Gerardi e Simone Gandolfo.

