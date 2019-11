I falli di mano di Callejon e De Ligt sono diversi Il regolamento è stato applicato

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 3 novembre 2019) Ieri, Sabato due Novembre 2019, per la prima volta nella vita non ho guardato le partite a causa di un disinteresse definitivo nei confronti della serie A e perché, maledizione a me che non ho l’abitudine di giocare bollette, ero già convinto in partenza dell’uno di Roma e dei due di Torino e Bologna. Nonostante questo ho visto che sui social imperversa il confronto tra duedi, uno die uno di Mila De Light. I fermo immagine che vengono proposti per confrontare le due situazioni sembrano impietose testimonianze di undiversamente a seconda delle maglie. Ho cercato, quindi, in rete, i video delle due azioni per capire cosa fosse successo. Ebbene, come avviene per il fallo da rigore subito da Llorente contro l’Atalanta che non poteva essere giudicato da un fermo immagine, i video spiegano bene la dinamica completamente differente delle ...

pisto_gol : L’enorme confusione sui falli di mano è figlia di un regolamento discutibile: il mani di De Ligt è giudicato non pu… - realvarriale : Il pari di @sscnapoli con @spalferrara è risultato giusto e un'occasione sprecata per la squadra di @MrAncelotti.D… - MicheleJRomano : I #falli, anche quelli di mano, non sono uguali per tutti... ?????? #SerieATIM #RomaNapoli #TorinoJuventus #DeLigt -