Bergamo | giallo municipio Zandobbio | ipotesi tragico incidente | indagini in corso

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 3 novembre 2019) Bruna Calegari, impiegata 59enne in servizio da oltre vent'anni al comune di) è stata trovata senza vita giovedì pomeriggio nel suo ufficio. Nelle ultime ore, sembra prevalere l'del, ed assurdo,, ma più di un elemento non convincerebbe gli inquirenti. C'è attesa, dunque, per i risultati dell'autopsia in programma martedì. Il ritrovamento del corpo La morte di Bruna Calegari, 60 anni il prossimo gennaio, è un vero e proprio. Alle ore 13 di giovedì 31 ottobre, la tranquillità degli uffici del piccolodi, è stata spezzata da un tonfo proveniente dal primo piano. Nessuno dei dipendenti presenti, però, se n'è preoccupato. Un'ora più tardi, quando il geometra Giacinto Corali, responsabile dell'Ufficio Tecnico ha ripreso il turno, è stato subito chiaro che quel rumore sordo sentito dai colleghi non era un semplice faldone ...

