Ashleigh Barty vince le WTA Finals! Niente back to back per Svitolina | ‘Ash’ è la Maestra

Tennis - WTA Finals 2019 : Ashleigh Barty trionfa suggellando un’annata straordinaria - battuta in finale Elina Svitolina : Nella sfida decisiva per il titolo delle WTA Finals 2019 indoor di Shenzhen Ashleigh Barty ha trionfato all’esordio in questo torneo battendo Elina Svitolina col punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 27 minuti di gioco. Dopo i primi otto game nei quali le due protagoniste tengono abbastanza agevolmente il servizio nel nono c’è la prima palla break ed è a favore di Svitolina, che però la spreca con un rovescio largo, nel game successivo Barty ha a sua ...

WTA Finals – Ashleigh Barty in finale! Pliskova si arrende al terzo set : Ashleigh Barty raggiunge Elina Svitolina nella finale delle WTA Finals: la tennista australiana supera Karolina Pliskova al terzo set Dopo 1 ora e 55 minuti di gioco Ashleigh Barty si guadagna l’accesso alle WTA Finals! La tennista australiana, numero 1 del ranking mondiale femminile, si è imposta in 3 set su Karolina Pliskova (numero 2 al mondo) con i parziali di 4-6 / 6-2 / 6-3. Grazie ad una poderosa rimonta, Ashleigh Barty raggiunge in ...

Tennis - Ranking WTA (28 ottobre) : Ashleigh Barty sempre in testa. Camila Giorgi unica Top-100 azzurra : Questa settimana si giocano le WTA Finals 2019 a Singapore. Ashleigh Barty si presenta sul cemento asiatico da numero uno del mondo (6476 punti) con un vantaggio molto netto sulla ceca Karolina Pliskova (5315) e sulla giapponese Naomi Osaka (5246). Con la finale raggiunta nel WTA Elite Trophy di Zhuhai, Kiki Bertens sale alla posizione numero sette della classifica mondiale, superando in questo modo Belinda Bencic, Elina Svitolina e Serena ...

Tennis - Ranking WTA (21 ottobre) : Ashleigh Barty in vetta - Bencic n.7 e qualificata alle Finals a Shenzhen. Giorgi n.1 italiana : L’australiana Ashleigh Barty si conferma n.1 del mondo anche questa settimana. L’aussie, con i suoi 6476 punti, precede la ceca Karolina Pliskova (5315) e la giapponese Naomi Osaka (5246). alle loro spalle vi sono la campionessa dello US Open Bianca Andreescu, la rumena Simona Halep, l’altra ceca Petra Kvitova e la svizzera Belinda Bencic, che scala la graduatoria (3 posizioni guadagnate) grazie al successo nella Kremlin Cup. A ...

Tennis - Ranking WTA (14 Ottobre) : Ashleigh Barty si conferma in testa. Camila Giorgi continua a perdere posizioni : Ashleigh Barty si conferma in vetta al Ranking WTA anche in questa settimana. Non ci sono state variazioni tra le primi dieci del mondo, con la ceca Karolina Pliskova e la giapponese Naomi Osaka che occupano le posizioni alle spalle dell’australiana. Tra le prime cinque si confermano l’ucraina Elina Svitolina e la canadese Bianca Andreescu. Da segnalare il nono posto di Serena Williams, sempre dietro a Simona Halep, Petra Kvitova e ...

Ranking WTA (7 ottobre) : Ashleigh Barty si tiene il comando - Osaka al n.3. Giorgi sempre miglior italiana : Si conferma sempre di più come regina di questo periodo tennistico l’australiana Ashleigh Barty, che nonostante la finale persa a Pechino vola oltre quota 7000 punti distanziando in modo piuttosto netto la ceca Karolina Pliskova. Si riprende il podio la giapponese Naomi Osaka, che grazie al successo cinese supera l’ucraina Elina Svitolina. Nonostante la sconfitta contro Osaka (in una gran partita) nei quarti, Bianca Andreescu è ...

Tennis - WTA Pechino 2019 : trionfo di Naomi Osaka - rimontata e battuta in finale Ashleigh Barty : Nella finale del China Open femminile di Pechino sul cemento della capitale cinese, quarto e ultimo WTA Premier Mandatory dell’anno, la giapponese numero 4 del mondo Naomi Osaka ha battuto in rimonta l’australiana numero 1 del pianeta Ashleigh Barty col punteggio di 3-6 6-3 6-2 in un’ora e 51 minuti di gioco. La prima palla break del match arriva nel quinto game del primo set e la deve salvare Barty che approfitta di un dritto steccato da Osaka, ...

WTA Pechino – Naomi Osaka ribalta Ashleigh Barty in finale - la tennista giapponese vince il China Open : Una finale combattutissima quella di Pechino, che premia la tennista giapponese abile ad imporsi con il risultato di 3-6 6-3 6-2 Una finale bellissima, risolta al terzo set da una strepitosa Naomi Osaka, La tennista giapponese vince il “China Open“, torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.285.274 dollari che si disputa sui campi in cemento di Pechino, in Cina. Un successo voluto e meritato quello della numero ...

Tennis - WTA Pechino 2019 : Ashleigh Barty e Naomi Osaka in finale - battute Bertens e Wozniacki : Saranno Ashleigh Barty e Naomi Osaka a giocarsi la finale del WTA Premier Mandatory di Pechino. L’australiana e la giapponese sono uscite vittoriose da due semifinali profondamente diverse contro l’olandese Kiki Bertens e la danese Caroline Wozniacki: per l’una la prospettiva è di rinsaldare ancora di più la prima posizione mondiale, per l’altra c’è la chance di salire al numero 3 a danno dell’ucraina Elina ...

WTA Pechino – Prima soffre e poi sorride - che reazione di Ashleigh Barty : Kvitova ko e pass per la semifinale in tasca : Dopo un avvio non proprio brillantissimo, l’australiana ribalta la propria avversaria e accede così in semifinale a Pechino Ashleigh Barty è la Prima semifinalista del torneo WTA di Pechino, la tennista australiana supera in rimonta Petra Kvitova e stacca così il pass per il turno successivo. Un successo arrivato al termine di una partita davvero complicata, partita male per la numero uno del ranking, sotto di un set al cospetto ...

Tennis - Ranking WTA (30 settembre) : Ashleigh Barty comanda - Camila Giorgi n.1 azzurra : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6446 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova, distante 321 lunghezze. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka e la rumena Simona Halep che ha scavalcato la canadese Bianca Andreescu, vincitrice dello US Open. Completano il quadro della top-10 l’altra ceca Petra Kvitova, l’olandese ...

Tennis - Ranking WTA (30 settembre) : Ashleigh Barty comanda - Camila Giorgi n.1 azzurra : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6446 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova, distante 321 lunghezze. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka e la rumena Simona Halep che ha scavalcato la canadese Bianca Andreescu, vincitrice dello US Open. Completano il quadro della top-10 l’altra ceca Petra Kvitova, l’olandese ...

WTA Wuhan – Ashleigh Barty soffre e vince : Petra Martic si arrende al terzo set : Ashleigh Barty accede alla semifinale di Wuhan: la n°1 al mondo soffre e vince contro la croata Petra Martic Il match di cartello dei quarti di finale di Wuhan rispetta le attese. La numero 1 al mondo Ashleigh Barty e la numero 22 WTA Petra Martic regalano grande spettacolo per 2 ore e 23 minuti di una partita divertente e combattuta. Serve il terzo set alla regina WTA per accedere alla semifinale: Ashleigh Barty si è infatti imposta sulla ...

WTA Wuhan – Ashleigh Barty si impone su Sofia Kenin : la n°1 al mondo vola ai quarti : Ashleigh Barty accede ai quarti di finale del WTA di Wuhan: la numero 1 al mondo supera Sofia Kenin in due set Dopo 1 ora e 28 minuti di gioco Ashleigh Barty accede ai quarti di finale di Wuhan. Buona prova offerta dalla numero 1 al mondo, attuale campionessa in carica del Roland Garros, capace di imporsi in due set su Sofia Kenin, numero 17 del ranking mondiale femminile. Barty ha staccato il pass per i quarti di finale vincendo i due set ...