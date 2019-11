YouTube per Android TV introduce un’interfaccia più moderna e ricca di contenuti

YouTube sposta e modifica sezioni per una migliore organizzazione - sia su Android che su desktop : Google sta testando una nuova posizione per i commenti nell'app YouTube con un piccolo gruppo di utenti come parte di un test A/B. Una riprogettazione della versione web elimina invece la maggior parte dei caroselli. L'articolo YouTube sposta e modifica sezioni per una migliore organizzazione, sia su Android che su desktop proviene da TuttoAndroid.

Ecco le ultime novità per Google Chrome - Calendario - Hangouts - YouTube e Ricerca Vocale : Vediamo brevemente le ultime novità che riguardano Google Chrome, Calendario di Google, Hangouts Meet, YouTube e la Ricerca Vocale di Google. L'articolo Ecco le ultime novità per Google Chrome, Calendario, Hangouts, YouTube e Ricerca Vocale proviene da TuttoAndroid.

Perché l’algoritmo di YouTube ti mostra video violenti - omofobi o razzisti? : La campagna di Mozilla su YouTube Vi sarà certamente capitato di guardare un video su YouTube per poi essere inesorabilmente attratti dai video suggeriti dall’algoritmo onnisciente della piattaforma di Google e finire così scaraventati in un vortice di video assurdi a cui non è possibile sfuggire, finendo persino a guardare dei video su cui non avremmo mai voluto cliccare. Mozilla, l’associazione non-profit che fra le altre cose sviluppa il ...

Perché è andata a monte la trattativa tra YouTube e il sindacato degli YouTuber : LONDON, UNITED KINGDOM – JUNE 4: Detail of the Youtube logo outside the Youtube Space studios in London, taken on June 4, 2019. (Photo by Olly Curtis/Future Publishing via Getty Images) All’incontro si lavorava da settimane: per la prima volta Youtube si sarebbe seduta a un tavolo con i rappresentanti sindacali dei suoi collaboratori per antonomasia, gli Youtuber. Ma l’appuntamento è saltato a pochi giorni dalla data fissata da tempo in ...

YouTube per Android migliora l’attivazione della Modalità scura : C'è un nuovo piccolo aggiornamento, versione 14.38, per l'applicazione di YouTube col fine di migliorare l'integrazione e la gestione della Modalità scura, che ultimamente è in forte diffusione. L'articolo YouTube per Android migliora l’attivazione della Modalità scura proviene da TuttoAndroid.

Problemi per Victoria Beckham. È a rischio chiusura il suo account YouTube : Crisi per Victoria Beckham che, secondo le prime indiscrezioni, si trova a dover chiudere il suo account Youtube perchè troppo dispendioso... Non tutte le ciambelle escono con il buco, neanche e soprattutto quelle di Victoria Beckham. L’ex Spice Girls ora lanciatissima nel mondo della moda e del beauty, deve affrontare alcune decisioni importanti per la salvaguardia del suo marchio di moda. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul Daily ...

YouTube Music dà il benvenuto a tre nuove playlist personalizzate e lancia la sfida a Spotify : Nel corso di un’intervista rilasciata allo staff di TechCrunch, il CPO di YouTube, Neal Mohan, ha dichiarato che sono in arrivo importanti novità: per poter competere meglio con servizi come Spotify, YouTube Music si prepara a lanciare tre nuove playlist personalizzate. La prima è Discover Mix (è già disponibile per alcuni utenti) e può essere considerata una sorta di versione di Google della playlist Discover Weekly di Spotify. Le altre ...

Google lancia la Modalità incognito per Maps - l’auto-delete per YouTube - controllo vocale e altri tool di sicurezza : Google sembra tenere in considerazione la privacy degli utenti in modo sempre crescente, anche se probabilmente questa volontà è guidata da norme europee, azioni legali e quant’altro. L’azienda californiana crede che il controllo sui dati personali debba essere totale e semplice da gestire ed è per questo che nel tempo ha integrato svariate opzioni al servizio dei singoli utenti per eliminare cronologie di ricerca, delle posizioni e ...

YouTube per Android ottiene una nuova interfaccia per la condivisione : Le migliorie possono avvenire anche in piccolissime dosi e la nuova interfaccia di condivisione di YouTube ne è un esempio: Google ha finalmente deciso di sostituire la vecchia interfaccia personalizzata con una nuova invece che con quella standard di Android. La nuova UI non solo è più fluida ma elimina una sezione ormai superflua, ancora presente in quella precedente: si tratta della barra dedicata alla condivisione con i propri contatti ...

Giovane coppia vuole diventare famosa - gira un video per YouTube ma per un grave errore lei uccide lui : Una morte orribile quella di Pedro Ruiz un ragazzo di soli 22 anni che stava per diventare papà per la seconda volta. L’uomo era sposato con Monalisa Perez di 19 anni, i due erano i genitori di un bellissimo bambino di 3 anni e lei era in dolce attesa. La coppia aveva deciso di tentare di diventare famosa girando un video da pubblicare su YouTube. Il video consisteva che lei impugnava una pistola e poi sparava a la pancia del compagno ...

ll CEO di YouTube si scusa per la confusione creata dal nuovo approccio per la verifica del canale : Con un tweet di ieri, il CEO di YouTube Susan Wojcicki si è scusato per la frustrazione e i disagi causati dal nuovo approccio alla verifica e ha annunciato che i canali attualmente verificati manterranno i badge senza bisogno di fare appello, inoltre rassicura la comunità affermando che il team di YouTube sta lavorando per rispondere alle preoccupazioni dei creatori e che presto ci saranno nuovi aggiornamenti. L'articolo ll CEO di YouTube si ...

YouTube applicherà criteri più rigorosi per autenticare i canali verificati : YouTube sta modificando i requisiti richiesti ai creatori per ottenere badge di canale verificato con l'intento di rimuoverlo ai creatori che non soddisfano i nuovi e più rigorosi criteri. Con il nuovo aggiornamento i canali verificati avranno il nome del canale evidenziato in grigio e non più con il badge a forma di spunta o di nota musicale per i musicisti, per garantire l'autenticità di canali, creatori, artisti, YouTuber ecc. L'articolo ...

Cambiano i criteri per diventare un canale verificato su YouTube : Youtube logo (Photo by Olly Curtis/Future Publishing via Getty Images) Youtube sta cambiando il modo in cui concederà il titolo di canale verificato ai creatori, permettendo così ai grandi canali che hanno una reale necessità di sottolineare la propria identità online di certificarla agli occhi degli spettatori. Il nuovo programma di verifica avviato da Youtube prevede un’azione in due step, cambiando aspetto e requisiti di ...

App per scaricare video da YouTube : Avete trovato un interessante filmato sul tubo e vorreste scaricarlo sul vostro dispositivo mobile ma purtroppo non conoscete nessuna applicazione per poterlo fare. All’interno di questa guida odierna, scopriremo insieme le migliori app per scaricare leggi di più...