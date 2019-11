Torino-Juve 0-1 | Sirigu paratutto ma de Ligt trova il colpo vincente

Torino -Juventus 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : De Sciglio Babbo Natale in anticipo - Sirigu mostruoso [FOTO] : Torino-Juventus , le pagelle di CalcioWeb – Il derby della Mole è appena terminato. Le due squadre di Torino si sono affrontate allo stadio Comunale, vittoria di misura dei bianconeri grazie ad una rete di De Ligt (la prima in Serie A) nella ripresa. Queste le pagelle della nostra redazione, in alto la FOTOGALLERY. TORINO Sirigu 8 – FE-NO-ME-NO, c’è ben poco da aggiungere. Ennesima prestazione da urlo. Nel primo tempo ...

VIDEO Torino-Juventus 0-1 : highlights - sintesi e gol. La decide De Ligt : Una serata tutt’altro che positiva, tanta sofferenza, ma alla fine la Juventus mantiene il primo posto in classifica nella Serie A 2019-2020. I bianconeri battono nella stracittadina il Torino grazie ad una rete di De Ligt, protagonista in negativo ad inizio match per un possibile fallo di mano non riscontrato dalla terna arbitrale. Andiamo a rivivere gli highlights del match. highlights Torino-Juventus 0-1 via @VIDEOGoals_HD ...