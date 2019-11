Sarri verso il derby | ' Dovremo essere bravi a vincere | usando le nostre armi migliori'

Verso Juve-Lokomotiv : per Sarri ci sarebbe il ballottaggio Higuain-Dybala : Questa sera riparte la Champions League, con la Juventus di Maurizio Sarri impegnata alle ore 21 nel match casalingo contro i russi della Lokomotiv Mosca. Per i bianconeri impegno alla portata, ed un'eventuale vittoria metterebbe già una seria ipoteca per il passaggio del turno: la Juve infatti conduce il gruppo D con 4 punti, gli stessi dell'Atletico Madrid (impegnato alle 18.55 nel match con il Bayer Leverkusen), mentre i russi inseguono a ...

Juventus - le probabili scelte di Sarri verso l'Inter : Ramsey dovrebbe essere titolare : Questo pomeriggio la Juventus si è allenata per preparare la sfida contro l'Inter che mette in palio il primato provvisorio in Serie A. Al termine della seduta i bianconeri hanno lasciato Torino per dirigersi a Milano e proseguire la marcia di avvicinamento alla gara di domani sera. Maurizio Sarri per questo match ha convocato 20 giocatori, fra i quali mancano all'appello Danilo, Mattia De Sciglio, Douglas Costa e il lungodegente Giorgio ...

Juve celebra poker Ronaldo - Sarri verso panchina : Nel mirino ora c'e' un mito come Ali Daei, il giocatore iraniano col maggiore numero di gol, 109, con la propria rappresentativa nazionale. Continua la corsa nella storia di Cristiano Ronaldo che, con le quattro regi segnate a Lituania, e' salito a quota 93. Un "poker", come lo definisce la Juventus, che fa ben sperare i tifosi bianconeri in vista della trasferta di Firenze. Sul campo ostile di una viola ancora a caccia dei primi punti in ...