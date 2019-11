Ministero dell’Ambiente | dal 2020 verrà istituita una direzione generale del mare

Fiumicino - Ministero dell’Ambiente boccia il progetto per l’ampliamento : “Incompatibile con la riserva naturale dove dovrebbe sorgere” : Il progetto di ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino è “incompatibile con la riserva naturale” sulla quale dovrebbe sorgere. Lo si legge nella relazione della Commissione tecnica Via/Vas del Ministero dell’Ambiente che ha così bocciato il piano presentato da Enac e Adr. “Una grandissima vittoria per tutto il territorio”, esultano dal Comitato FuoriPista e dalla lista civica Zingaretti, contrari ...